Nashik Chain Snatching : नाशिक पोलिसांची मोठी कारवाई! सोन्याच्या पोत ओरबाडणारी युपीची गँग जेरबंद, ११ गुन्हे उघड

नाशिक: शहरात गेल्या आठवड्यात पादचारी महिलांना हेरून त्यांच्या गळ्यातील सोन्याची पोत ओरबाडून नेल्याच्या गुन्ह्यात शहर गुन्हेशाखेच्या युनिट दोनच्या पथकाने चुंचाळे परिसरात सापळा रचून दोघा परप्रांतिय सोनसाखळी चोरट्यांना अटक केली. दोघांकडून ११ जबरी चोरीच्या गुन्ह्यांची उकलझाली असून, सुमारे पाच लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. यातील एक संशयिताविरोधात उत्तरप्रदेशात चोरी, घरफोडीचे गुन्हे दाखल आहेत. .शुभम विनोदकुमार मौर्या (२५), स्वदेश ऊर्फ शिलू रमाशंकर मौर्या (२५, दोघे रा.रा. संजीवनगर, अंबड लिंक रोड, अंबड. मूळ रा. प्रयागराज, उत्तरप्रदेश) अशी अटक करण्यात आलेल्या चोरट्यांची नावे आहेत. रविवार (ता.८) आणि सोमवारी (ता.९) शहरात दोन चैनस्नॅचिंगच्या घटना घडल्या होत्या. यात संशयित सोनसाखळी चोरट्याने पादचारी महिलेच्या पाठीमागून पायी जात तिच्या गळ्यातील सोन्याची पोत ओरबाडून नेली होती..याप्रकरणी गुन्हे दाखल असताना, या गुन्ह्यांचा समांतर तपास शहर गुन्हेशाखा युनिट दोनचे पथक करीत होते. ते करीत असताना संशयित दोघे हे चुंचाळे गाव परिसरातील पांजारापोळ भिंतीलगत चोरीचे सोने विक्री करण्याच्या उद्देशाने येणार असल्याची खबर युनिट दोनच्या पथकाला मिळाली होती. त्यानुसार, पथकाने चुंचाळे गाव परिसरात सापळा रचला आणि दोघांना बेड्या ठोकल्या..पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक, गुन्हेशाखेचे उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, सहायक आयुक्त संदीप मिटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली युनिट दोनचे प्रभारी सहायक निरीक्षक हेमंत तोडकर, सहायक निरीक्षक डॉ. समाधान हिरे, शंकर काळे, संजय सानप, बाळू शेळके, भारती देवकर, नंदकुमार नांदुर्डीकर, मनोहर शिंदे, सुनील आहेर, चंद्रकांत गवळी, प्रकाश महाजन, अतुल पाटील, वाल्मीक चव्हाण, मनोज परदेशी, तेजस मते, प्रवीण वानखेडे, जितेंद्र वजिरे यांच्या पथकाने बजावली आहे..Amravati Accident: कार दुचाकी अपघातात दोघे ठार; वरुड तालुक्यातील टेंभूरखेडा व शिरखेडहद्दीतील घटना.११ गुन्ह्यांची उकलउत्तरप्रदेशातील असलेले दोघेही संशयितांनी शहरात १० चेनस्नॅचिंग व एक दुचाकी चोरी असे ११ गुन्ह्यांची कबुली दिली आहे. यात गंगापूर हद्दीत ३, इंदिरानगर हद्दीत ५, अंबड, सातपूर आणि सरकारवाडा हद्दीतील प्रत्येकी एक याप्रमाणे ११ गुन्हे नोंद आहेत. संशयितांकडून चोरीच्या सोन्याची खरेदी केलेली दुचाकी, चैनस्नॅचिंगमधील तुटलेल्या सोन्याच्या पोती, दोन महागडे मोबाईल असा ५ लाख १४ हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे..सीसीटीव्ही फुटेजसंशयित दुचाकीवरून येऊन गुन्हे करीत असल्याची मोडस लक्षात आल्यानंतर युनिट दोनच्या पथकाने घटनास्थळापासूनचे सीसीटीव्ही फुटेजचा तपास सुरू केला. पथकाने १५० पेक्षा अधिक सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर संशयित हे चुंचाळे गाव परिसरातील असल्याचे निष्पन्न झाले.