Nashik Chain Snatching : नाशिकमध्ये चोरट्यांचा हैदोस! २४ तासांत पाच महिलांना लुटले; ६ लाखांचे दागिने लंपास

नाशिक: शहरात सोनसाखळी चोरट्यांनी पुन्हा डोके वर काढत महिलांना लक्ष्य केले असून, पाच महिलांच्या गळ्यातील सुमारे सहा लाख ४५ हजार रुपये किमतीच्या सोनसाखळ्या खेचून नेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. यात रविवारी (ता. १५) चार, तर सोमवारी (ता. १६) एक सोनसाखळी खेचून नेल्याच्या घटना घडली आहे. .छत्रपती संभाजीनगर रोड आणि महामार्गावरील जत्रा चौकात पादचारी महिलांच्या गळ्यातील सोन्याचे पोत दुचाकीवरून आलेल्या भामट्यांनी खेचून नेल्या. या दोन घटनांमध्ये २ लाख १५ हजारांचे दागिने ओरबाढून नेले आहेत. वत्सला अशोक हिंगमिरे (५५, रा. कृष्णा बंगलो, हिरावाडी, पंचवटी) यांच्या फिर्यादीनुसार, त्या रविवारी (ता. १५) त्या संभाजीनगर रोडवरील हॉटेल व्हेज करीसमोरून पायी चालत जात होत्या. .त्यावेळी समोरून दुचाकीवरून असलेल्या दोघांपैकी पाठीमागे बसलेल्या भामट्याने वत्सला यांच्या गळ्यातील दीड लाखांची सोन्याची पोत व सोन्याचा नेकलेस बळजबरीने हिसकावून पसार झाले. तर त्यानंतर काही वेळेनंतर महामार्गावरील जत्रा चौकातही सरला साहेबराव शिरोळे यांच्या गळ्यातील सोन्याचे गंठण हिसकावून नेले. याप्रकरणी आडगाव पोलिसात जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..तिसरी घटना सिडकोतील विवेकानंद नगरमध्ये घडली. प्रभावती मधुकर आफ्रे (८४, रा. स्वामी विवेकानंद नगर) यांच्या फिर्यादीनुसार, सोमवारी (ता.१६) सकाळी साडेसहाच्या सुमारास त्या राहत्या घरासमोर असलेल्या झाडाची फुले तोडत होत्या. त्यावेळी दुचाकीवरून आलेलया संशयिताने त्याच्या गळ्यातील ४० हजारांची सोन्याची पोत बळजबरीने हिसकावून पोबारा केला. याप्रकरणी अंबड पोलिसात जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल असून, सहायक निरीक्षक विलास पडोळकर हे तपास करीत आहेत..चौथा प्रकार जेल रोडला घडला. मनिषा विजय शिंदे (५०,रा. आरती बंगला, जेलरोड) यांच्या फिर्यादीनुसार, रविवारी (ता. १५) रात्री सव्वा दहाच्या सुमारास त्या बंगल्यासमोरील गेट उघडून घरात जात होत्या. त्याचवेळी दुचाकीवरून दोघे संशयित आले. दुचाकीवर पाठीमागे बसलेल्या संशयिताने त्यांच्या गळ्यातील सोन्याची पोत खेचून पोबारा केला. याप्रकरणी नाशिक रोड पोलिसात जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे. .तर पाचवी घटना भगूरमध्ये घडली. संगीता राजेंद्र ओहोळ (५०, रा. श्रीनिवास बंगलो, विजयनगर, भगूर) यांच्या फिर्यादीनसार, रविवारी (ता.१५) रात्री साडेदहाला सुमारास मुलीसोबत त्या आहुजा कॉम्प्लेक्स ते विजयनगर रोडने पायी चालत होत्या. त्यावेळी पाठीमागून दुचाकीवरून आलेल्या दोघांपैकी पाठीमागे बसलेल्या संशयिताने त्यांच्या गळ्यातील सोन्याचे मंगळसूत्र खेचून नेले. याप्रकरणी देवळाली कॅम्प पोलिसात जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे..कारवाईची मागणीभरदिवसा आणि वर्दळीच्या भागात घडणाऱ्या या प्रकारांमुळे महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून, वाढत्या घटनांमुळे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. सोनसाखळी चोरीच्या घटना रोखत या संशयितांवर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.