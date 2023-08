Nashik Rain News : जिल्ह्यात आजपासून हलक्या पावसाची शक्यता

By

Nashik Rain News : जिल्ह्यात बुधवारपासून (ता. २३) रविवारपर्यंत (ता. २७) हलक्या पावसाची शक्यता इगतपुरीच्या ग्रामीण कृषी हवामान केंद्रातर्फे वर्तविण्यात आली आहे. (Chance of light rain in district from today nashik news)

त्यामुळे या केंद्राच्या शास्त्रज्ञांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप पिकांना संरक्षित पाणी द्यावे आणि आंतरमशागतीची खुरपणी, कोळपणी ही कामे पूर्ण करावीत, पिके तणविरहित ठेवावीत, असा सल्ला दिला आहे.

दरम्यान, येत्या पाच दिवसांत आकाश ढगाळ राहील. तापमान कमाल २७ ते २८ आणि किमान २१ ते २२ अंश सेल्सिअस राहील. वाऱ्याचा वेग तासाला २० ते २३ किलोमीटर राहणार आहे.