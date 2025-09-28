नाशिक

Chandwad News : चांदवडच्या राजराजेश्वरी रेणुकामाता मंदिरात हजारो भाविकांची मांदियाळी

Rajrajeshwari Renukamata Temple: A Spiritual Gathering in Chandwad : चांदवड येथील स्वयंभू राजराजेश्‍वरी रेणुकामातेच्या सहाव्या माळेनिमित्त हजारो भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली. मंदिर परिसरात शिवसेनेचे सचिव भाऊसाहेब चौधरी यांच्या पुढाकाराने वॉटरप्रूफ डोम आणि मोफत फराळाची व्यवस्था करण्यात आली होती.
Chandwad

Chandwad

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चांदवड: स्वयंभू राजराजेश्‍वरी रेणुकामातेच्या सहाव्या माळीनिमित्त शनिवारी (२७) देवस्थानात पहाटेपासूनच हजारो भाविकांची मांदियाळी चरणी होती. पहाटेच्या मंगल आरतीपासूनच दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांची मोठी रांग लागली होती. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून, तसेच परराज्यातून आलेल्या हजारो भक्तांनी दिवसभरात दर्शन घेऊन माता रेणुकेच्या चरणी आपली मनोकामना व्यक्त केली.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
festival
temple
Chandawad
Navratri

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com