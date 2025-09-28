Chandwad News : चांदवडच्या राजराजेश्वरी रेणुकामाता मंदिरात हजारो भाविकांची मांदियाळी

चांदवड: स्वयंभू राजराजेश्वरी रेणुकामातेच्या सहाव्या माळीनिमित्त शनिवारी (२७) देवस्थानात पहाटेपासूनच हजारो भाविकांची मांदियाळी चरणी होती. पहाटेच्या मंगल आरतीपासूनच दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांची मोठी रांग लागली होती. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून, तसेच परराज्यातून आलेल्या हजारो भक्तांनी दिवसभरात दर्शन घेऊन माता रेणुकेच्या चरणी आपली मनोकामना व्यक्त केली..यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर रेणुकादेवी मंदिर ट्रस्टचे व्यवस्थापक सुभाष पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मंदिर संस्थान आणि स्थानिक प्रशासनाने भाविकांच्या सोयीसाठी काटेकोर नियोजन केले आहे. मंदिर परिसरात स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची सोय, वैद्यकीय सुविधा, आपत्कालीन सेवा, वाहनतळ यांची उत्तम व्यवस्था करण्यात आली आहे..चांदवड पोलिसांनी संपूर्ण मंदिर परिसरात आणि प्रमुख मार्गांवर कडक बंदोबस्त ठेवत वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी विशेष नियोजन केले. भाविकांना पावसाळ्यात कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी शिवसेनेचे सचिव भाऊसाहेब चौधरी यांच्या पुढाकाराने दर्शन रांगेसाठी तब्बल १५ हजार स्क्वेअर फुटाचा वॉटरप्रूफ डोम उभारण्यात आला आहे. तर भाऊ चौधरी फाउंडेशनतर्फे यात्रेत आलेल्या सर्व भाविकांसाठी मोफत फराळाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मंदिर परिसरातील ठराविक ठिकाणी फराळ, पाणी आणि अल्पोपहार याचे वितरण सतत सुरू होते..पोलिस अधीक्षकांच्या हस्ते महाआरतीरात्री आठला पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांच्या हस्ते सपत्नीक मंदिरात महाआरती करण्यात आली. या विशेष पूजेनंतर परिसर देवीच्या गजरांनी दुमदुमून गेलेले वातावरण आणखी भक्तिरसात न्हाऊन निघाले..Nashik News : कालिकामातेच्या भक्तांच्या उत्साहावर पाणी! वीकेंडच्या औचित्याने आलेल्या हजारो भाविकांना जोरदार पावसाचा फटका.रात्रभर जागरण-गोंधळाने रंगला उत्सवदेवीच्या महाआरतीनंतर मंदिर परिसरात रात्रभर जागरण, गोंधळ, ढोल-ताशांच्या गजरात भक्तांनी माता रेणुकेचे स्तवन केले. सह्याद्री पर्वतरांगांनी नटलेल्या चांदवडच्या निसर्गरम्य परिसरात देवीचे गजर, शंखनाद, भजनी मंडळांचे कीर्तन आणि जागरणामुळे संपूर्ण वातावरण पवित्र भक्तिमय झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.