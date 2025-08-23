Chandori Monsoon : गोदावरीच्या महापुरात वाहून गेला चांदोरी ग्रामपंचायतीचा टँकर

चांदोरी: गोदावरीला आलेल्या महापुरात बुधवारी (ता. २०) रात्री चांदोरी ग्रामपालिकेचा पाच हजार लिटर क्षमतेचा पाण्याचा टँकर वाहून गेला. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली. वाहून गेलेला टँकर शुक्रवारी (ता. २२) खानगाव थडी येथे नदीपात्रात ग्रामस्थांना आढळून आला. त्या टॅंकरची झालेली अवस्था पाहून पाण्याच्या प्रवाहाचा वेग किती होता, याचा अंदाज येतो..चांदोरी व खेरवाडी परिसरातील दशक्रिया विधी प्रामुख्याने खंडेराव महाराज पटांगणावर होतात. नदीचे पाणी गढूळ व खोल असल्याने ग्रामपालिकेतर्फे नागरिकांना स्नानासाठी मोफत टँकर उपलब्ध करून दिला जातो. अनेकदा टँकर कायम पटांगणावरच उभा ठेवला जातो. बुधवारी (ता. २०) रात्री गोदेची पातळी अचानक वाढल्याने टॅंकर वाहून जाऊ नये, यासाठी या घटनेनंतर सूरज पगारे, सोमनाथ कोटमे, सचिन कांबळे, दानिश इनामदार, अनिल कोटमे, तौसिफ पठाण, सिद्धेश पगारे, हृषीकेश जाधव या तरुणांनी प्रत्यक्ष मध्यरात्रीपर्यंत टँकर बाहेर काढण्याचे प्रयत्न केले. परंतु त्यात त्यांना यश आले नाही..अखेर रात्री दीडच्या सुमारास हा टँकर वाहून गेला. पूरस्थिती ही अनपेक्षित व आपत्तीजन्य होती, ग्रामपालिका नेहमी प्रामाणिकपणे काम करत आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन ग्रामपालिकेने याबाबत होत असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांनंतर केले. ग्रामपालिकेच्या दुर्लक्षामुळे टॅंकर वाहून गेल्याचे ग्रामस्थ सोमनाथ कोटमे यांनी म्हटले होते..Patna Road Accident : गंगा नदीत स्नानासाठी जाताना काळाचा घाला! ट्रक-ऑटोच्या भीषण धडकेत 7 महिला जागीच ठार; 4 जणांची प्रकृती गंभीर.ग्रामपंचायतीने दशक्रियेसाठी टँकर उपलब्ध करून देणे ही सामाजिक जाणिवेची बाब आहे. नैसर्गिक आपत्ती सांगून आलेली नाही. टँकर वाहून जाऊ नये, यासाठी प्रयत्न झाले. मात्र प्रसंग टाळता आला नाही. या प्रसंगाचेही राजकारण होणे ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे.- विनायक खरात, सरपंच, चांदोरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.