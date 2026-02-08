नाशिक

Godavari River : गोदावरीचा श्वास कोंडला! प्रदूषित पाण्यामुळे चांदोरी परिसरात त्वचारोगाचा विळखा

Godavari Pollution Begins Affecting Human Health in Chandori : चांदोरी परिसरात गोदावरी नदीवर पसरलेल्या पाणवेलीमुळे पाण्याचा प्रवाह मंदावला असून प्रदूषण आणि दुर्गंधीमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
Godavari River

Godavari River

sakal 

सागर आहेर : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चांदोरी: गोदावरी नदीत वाढत्या प्रदूषणामुळे जलचरांचा मृत्यू तर सुरूच आहे, पण याचा थेट फटका आता माणसांच्या आरोग्यावरही बसत आहे. परिसरात पाण्याचा रंग बदलून त्याला दुर्गंधी सुटली, आणि हेच पाणी उपसा करून वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना गंभीर समस्या उद्भवल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
water
environment
pollution
Godavari River
Chandori

Related Stories

No stories found.