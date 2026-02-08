Godavari River : गोदावरीचा श्वास कोंडला! प्रदूषित पाण्यामुळे चांदोरी परिसरात त्वचारोगाचा विळखा

चांदोरी: गोदावरी नदीत वाढत्या प्रदूषणामुळे जलचरांचा मृत्यू तर सुरूच आहे, पण याचा थेट फटका आता माणसांच्या आरोग्यावरही बसत आहे. परिसरात पाण्याचा रंग बदलून त्याला दुर्गंधी सुटली, आणि हेच पाणी उपसा करून वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना गंभीर समस्या उद्भवल्या आहेत. .गोदावरी नदीतील प्रदूषणाच्या थरामुळे जलपर्णीचा विळखा दिवसेंदिवस वाढत आहे. जलपर्णीमुळे पाण्याचा प्रवाह मंदावल्याने सांडपाण्यातील विषारी घटक अधिक प्रमाणात स्थिरावत आहेत. परिणामी, नदीकाठच्या गावांमध्ये त्वचारोग, डोळ्यांची जळजळ,एलर्जी आणि श्वसनाच्या तक्रारी वाढत असल्याचे आरोग्य तज्ज्ञ सांगत आहेत..जलचरांना धोकानदीमध्ये मासे जलचर मोठ्या प्रमाणावर मरत असल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरत आहे. उचलले जाणारे दूषित पाणी शेतीसाठी वापरले जात असल्याने त्यातून अन्नसाखळीतही प्रवेश होत आहे. मात्र प्रशासनाकडून ‘नेमिची येतो पावसाळा’ अशा पध्दतीने कामे सुरु आहेत. नदीकाठच्या गावांतील नागरिक, शेतकरी, पर्यावरणप्रेमींनी वारंवार तक्रारी केल्या. प्रशासनाकडून पाणी परीक्षण केले जाते. .अहवाल येतो, पण कारवाई होत नाही. जलपर्णी हटवली जाते, पण ती पुन्हा वाढते. कायमस्वरूपी उपाय नाही. प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाईचा इशारा दिला जातो,पण प्रत्यक्षात दंड आकारला जात नाही..घाण मनपाची, अडचण गावांचीनाशिक महापालिका हद्दीत जलपर्णी हटवण्याचे काम हाती घेतले असले, तरी महानगरपालिका हद्दीच्या बाहेर नदीत जलपर्णीचा त्रास तसाच आहे. शहरातील घराघरातील सांडपणी नदीत सोडल्याने वाढणाऱ्या पानवेली काढण्यासाठी खरी जबाबदारी नाशिक महापालिकेची आहे. मात्र महापालिका कमी पडत असल्याने आर्थिक कुवत नसलेल्या लहान लहान गावातील आरोग्य धोक्यात आले आहे. ग्रामपंचायतीची नद्या स्वच्छतेसाठी उपाययोजना करण्याची क्षमता नाही आणि महापालिका यात लक्ष देत नाही. परिणामी, ओढा शिलापूरपासून दारणा सांगवी ते नांदूर मध्यमेश्वरदरम्यान नदीवर जलपर्णीने गालीचा पसरला आहे..Maharashtra Weather Update : पहाटे थंडी, दुपारी उकाडा! महाराष्ट्राच्या हवामानात मोठा बदल, पुढील ५ दिवस कसे असेल हवामान? जाणून घ्या.प्रशासन मात्र निद्रिस्तस्थानिक नागरिकांनी वारंवार आवाज उठवूनही प्रशासनाकडून उपाययोजा होत नाही. गोदावरी प्रदूषणाचा प्रश्न हा केवळ पर्यावरणपूरता मर्यादित नाही, तर तो नागरिकांच्या आरोग्याचा आणि भविष्यातील पाणी सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न बनला आहे. गोदावरीला पाण्याचे आर्वतन सोडून वरच्या शहरी भागातून पानवेलीचा जंजाळ खालच्या भागात ढकलला जातो. शहरीकरणाच्या सांडपाण्याच्या त्रासाने नदीकाठची गाव त्रस्त आहेत. ग्रामीण यंत्रणा त्याविरोधात उपाययोजना करीत नाही. ही ग्रामीण भागातील खेड्यांची व्यथा आहे..पाणवेलीचे प्रदूषणपाणवेली कायमस्वरूपी हटविण्याची गरजसांडपाणी सोडणाऱ्यांवर कारवाईची गरजप्रदूषण रोखण्यासाठी कायद्याची अंमबजावणीनदीपात्रात ऑक्सिजन वाढीच्या जैविक उपायांची गरज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.