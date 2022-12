Nashik News : चांदोरीच्या राजकारणात सुसंस्कृतपणाचे दर्शन! विजयानंतर खरातांनी घेतला गायखेंचा आर्शिवाद

By

चांदोरी (जि. नाशिक) : ग्रामपालिकांच्या निवडणुकीत इतर ठिकाणी हार जीत झाल्यानंतर वादाचे गालबोट लागले जाते. असेच राजकीय दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या चांदोरीमध्ये मात्र या निवडणुकीनंतर उमेदवारांकडून राजकीय खिलाडूवृत्ती पाहायला मिळाली. सरपंचपदी विनायक खरात यांची वर्णी लागल्यानंतर त्यांनी विरोधी उमेदवार संजय गायखे यांच्या निवासस्थानी जाऊन आर्शीवाद घेत सुसंस्कृतपणाच दर्शन दाखविले. (Chandori shows ideal politics after winning gram panchayat election Kharat took blessings of opposition Gaikhe Nashik News )

निफाड तालुक्यातील ग्रामपंचायत लढतींपैकी एक लढत होती ती चांदोरी मधील सेना पुरस्कृत श्री गणेश ग्रामविकास पॅनलचे विनायक खरात व राष्ट्रवादी पुरस्कृत ग्रामविकास पॅनलच्या संजय गायखे यांच्यात. पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या विनायक खरात यांनी संजय गायखे यांचा पराभव केला. गट, कुळ यासह टीका टिपण्णी यासह विकासाच्या मुद्द्यावर ही निवडणूक गाजली होती. त्यानंतर ग्रामपालिका निवडणुकीचे निकाल लागले. यात चांदोरी - नागापूर ग्रामपालिकेवर सेनेची सत्ता येणार हे ११ जागा विजयी झाल्यानंतर निश्चित झाले.

नवनिर्वाचित सरपंच विनायक खरात यांनी निवडणुकीतील सर्व मतभेद बाजूला ठेवत राजकीय सभ्यतेचे दर्शन घडवले. विनायक खरात यांनी विजय मिळविल्यानंतर संजय गायखे यांच्या घरी जाऊन भेट घेतली. इतकेच नाही तर त्यांच्या पाया पडत आशीर्वाद घेतले.

हेही वाचा : Love Jihad: प्रेमाला धर्म आहे...?

हेही वाचा: Nagpur Winter Convention : नितीन पवारांसह आदिवासी लोकप्रतिनिधींचे विधीमंडळाच्या पायरीवर आंदोलन

संजय गायखे यांच्या कुटुंबीयांनी देखील सुसंस्कृतपणा दाखवत विनायक खरात यांचे स्वागत तसेच मानपान दिला. या प्रसंगी विनायक खरात म्हणाले आशीर्वाद असुद्या, विकासासाठी कटिबद्ध आहे. विकासासाठी सर्वांनी एकत्र रहावं.

"पराभवाचे शल्य मनात न बाळगता विकासासाठी सोबत असताना सामाजिक कामही चालूच राहील." - संजय गायखे, चांदोरी

हेही वाचा: Nashik Political News : दिंडोरीत ठाकरे गटाला गळती; भाऊ चौधरी नंतर सुनील पाटील शिंदे गटात