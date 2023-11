By

निफाड : आगामी सर्वच निवडणुकांमध्ये प्रत्येक बूथवर ५१ टक्के मते मिळावीत, यासाठी सुपर वॉरियरची नेमणुकीसाठी आलो आहे.

एका बूथच्या धर्तीवर तीन सुपर वॉरियर, असे ६०० सुपर वॉरियरांनी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या नेतृत्वात दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातील साडेतीन लाख कुटुंबांशी संपर्क करण्याचा संकल्प केला आहे. (Chandrashekhar Bawankule statement BJP will reach three half lakh families in niphad samvad yatra bjp nashik political )

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारचे ९ वर्षांतील कामे घरोघरी पोचविले जात आहेत, असे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातील निफाड, येवला, नांदगाव, चांदवड, देवळा, कळवण, सुरगाणा, दिंडोरी, पेठ या सहा विधानसभेतील सुपर वॉरिअर्सची बैठक शुक्रवारी (ता. २४) येथील वैनतेय विद्यालयात झाली. बैठकीसाठी येथे आगमन झाल्यानंतर श्री. बावनकुळे यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले.

केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, महामंत्री विजय चौधरी, आमदार डॉ. राहुल आहेर, रवी अनासपुरे, राजेंद्र गावित, जिल्हाध्यक्ष शंकर वाघ व सुनील बच्छाव, गुरूभाऊ कांदे उपस्थित होते.

बैठकीत प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे व केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री पवार, जिल्हाध्यक्ष वाघ यांनी मार्गदर्शन केले. बैठकीनंतर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वैनतेय विद्यालयापासून संवाद यात्रा काढली.

त्यांनी आठवडेबाजारातील दुकानदार, मेन रोडवरील दुकानदार, व्यापारी, नागरिकांना केंद्रातील भाजप सरकारने केलेली विकासकामे व राबविलेल्या विविध योजनांची पत्रके वाटली व नागरिकांशी संवाद साधला. शनिचौकात त्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

आनंद शिंदे, यतीन कदम, संजय सानप, भागवत बोरस्ते, सुवर्णा जगताप, संतोष केंद्रे, सतीश मोरे, केशव सुरवाडे, सारिका डेर्ले, निखिल पवार, सुधाकर पगार, आनंद शिंदे, पंढरीनाथ पीठे, संजय सानप, संजय गाजरे, गौरव वाघ, सचिन धारराव, छोटूकाका पानगव्हाणे, जनार्दन कराड, सुनील, मापारी, विजय शिंदे आदींसह दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातील पक्षाच्या सर्वच आघाड्यांचे पदाधिकारी, बूथप्रमुख व सुपर वॉरियर्स उपस्थित होते