Chandu Chavan : बडतर्फ होऊनही 'जिवंतपणी मेल्यासारखे'! चंदू चव्हाण यांनी व्यक्त केली खंत, मुलांना लष्करातच पाठवणार

नाशिक रोड: लष्करातून मला असंविधानकरीत्या बडतर्फे करण्यात आले असले तरी माझा लढा लष्करावरविरुद्ध नव्हे तर भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध आहे. माझी लष्करावार आजही अढळ श्रद्धा आहे. त्यामुळेच माझ्या दोन्ही मुलांना मी लष्करातच भरती करणार, असे स्पष्ट प्रतिपादन चंदू चव्हाण यांनी केले. सरकारने मला पाकच्या कैदेतून सोडवले. त्यासाठी मनापासून आभार. पण भ्रष्ट व्यवस्थेच्या अन्यायामुळे मला जिवंत राहूनही मेल्यासारखे वाटत आहे. अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली..२०१६ साली सर्जिकल स्ट्राईकवेळी पाकच्या कैदेत चार महिने राहिलेल्या चंदू चव्हाण यांची लष्कराची बदनामी केल्याप्रकरणी नाशिक रोड कारागृहात तीन महिन्यांनी जामिनावर त्यांची मुक्तता झाली. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ॲड. प्रतिक ताजनपुरे, विनोद नाठे उपस्थित होते..लष्करी अधिकाऱ्यांची सेवा करण्याची ड्युटी लावली असा दावा करत चव्हाण यांनी अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविला. त्यामुळे त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. बडतर्फ जवानांवर काय परिस्थिती ओढवते हे यामुळे अनुभवल्याने त्यांनी भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठविला..शिस्तभंग प्रकरणी बडतर्फ झालेल्या जवानांना माजी सैनिकांचा दर्जा व पेन्शन मिळावी, अग्नीवीरांसाठी सैन्यदलात आणखी वाढीव कोटा मिळावा आदी मागण्यांसाठी लढा सुरुच ठेवणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.