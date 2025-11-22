Chandu Chavan : बडतर्फ होऊनही 'जिवंतपणी मेल्यासारखे'! चंदू चव्हाण यांनी व्यक्त केली खंत, मुलांना लष्करातच पाठवणार

नाशिक

Background of Chandu Chavan’s Case : सर्जिकल स्ट्राईकवेळी पाकच्या कैदेत राहिलेले आणि नंतर लष्कराची बदनामी केल्याप्रकरणी बडतर्फ झालेले माजी सैनिक चंदू चव्हाण जामिनावर मुक्त झाल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना. भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध आपला लढा सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नाशिक रोड: लष्करातून मला असंविधानकरीत्या बडतर्फे करण्यात आले असले तरी माझा लढा लष्करावरविरुद्ध नव्हे तर भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध आहे. माझी लष्करावार आजही अढळ श्रद्धा आहे. त्यामुळेच माझ्या दोन्ही मुलांना मी लष्करातच भरती करणार, असे स्पष्ट प्रतिपादन चंदू चव्हाण यांनी केले. सरकारने मला पाकच्या कैदेतून सोडवले. त्यासाठी मनापासून आभार. पण भ्रष्ट व्यवस्थेच्या अन्यायामुळे मला जिवंत राहूनही मेल्यासारखे वाटत आहे. अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

