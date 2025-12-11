Chandvad-Sinnar Rural Hospital : चांदवड-सिन्नरच्या किडनी रुग्णांना मोठा दिलासा! उपजिल्हा रुग्णालयात मोफत डायलिसिस सुविधा सुरू

नाशिक: जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या पुढाकारातून चांदवड उपजिल्हा रुग्णालय आणि सिन्नर ग्रामीण रुग्णालयात डायलिसिसची अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. या सेवेमुळे चांदवड व सिन्नर परिसरातील किडनीविकारग्रस्त रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार असून, उपचारासाठी नाशिकपर्यंत विशेष प्रवास करण्याची गरज राहणार नाही..शासन व एचएलएल यांच्या संयुक्त विद्यमाने या दोन्ही रुग्णालयांत मोफत डायलिसिस सेवा देण्यात येत आहे. सिन्नर येथील केंद्रात आतापर्यंत २० रुग्णांनी लाभ घेतला असून एकूण ६४० डायलिसिस प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. येथे पाच वातानुकूलित डायलिसिस बेड उपलब्ध असून आवश्यक ते वैद्यकीय अधिकारी, किडनीविकार तज्ज्ञ, फिजिशियन, दोन टेक्निशियन, स्टाफ नर्स आणि स्वच्छता कर्मचारी असा पूर्ण पथक तयार आहे..खासगी रुग्णालयांत एका डायलेसिसचा खर्च ३ ते ४ हजार रुपये येतो. आठवड्यात दोन वेळा डायलिसिस करणाऱ्या रुग्णाचा महिन्याकाठी सुमारे २५ हजार, तर तीन वेळा करणाऱ्या रुग्णाचा ३५ ते ३६ हजार इतका खर्च होतो. चांदवड आणि सिन्नर येथे ही सुविधा उपलब्ध झाल्याने सर्वसामान्य रुग्णांचा मोठा आर्थिक बोजा हलका होणार आहे. किडनीचे कार्य १०–१५ टक्क्यांपेक्षा कमी झाल्यावर व वरील लक्षणे दिसू लागल्यास डायलिसिस सुरू करणे सुरक्षित मानले जाते..डायलिसिस का आवश्यक ठरते? (लक्षणे व कारणे)क्रॉनिक किडनी विकार : स्टेज ४ व ५तीव्र किडनी दुखापत (अक्यूट किडनी इंजुरी)शरीरात जास्त पाणी साचणे/फुफ्फुसात पाणी भरणेपाय सुजणे, श्वास घेण्यास त्रासरक्तातील युरिया-क्रिएटिनिन वाढणेपोटॅशियम वाढणे (हायपरकॅलेमिया)शरीरावर खाज, मानसिक गोंधळ, झोप न लागणे, फिट्स येणे.डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे प्रसूतीदरम्यान २६ वर्षीय महिलेचा मृत्यू; सरकारी दवाखान्याबाहेर नातेवाइकांचा आक्रोश, नक्की काय घडलं?.डायलिसिसच्या रुग्णांना नजीकच्याच शासकीय रुग्णालयात सुविधा उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने चांदवड आणि सिन्नर येथे सेवा सुरू केली आहे. रुग्णांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा.- डॉ. चारुदत्त शिंदे, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.