Chandwad Farmer : कर्ज आणि नापिकीचा बळी! चांदवडमध्ये ४८ वर्षीय शेतकऱ्याने गळफास घेऊन जीवन संपवले

चांदवड: तालुक्यातील शिंगवे येथील बजरंग नरहरी मढे (वय ४८) या शेतकऱ्याने कर्ज व नापिकीला कंटाळून बुधवारी (ता. १२) दुपारच्या सुमारास बैलगोठ्यात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. .गेल्या काही वर्षांपासून पावसाने पाठ फिरवली, तर कधी अतिवृष्टीने पिके वाहून गेली. उत्पादन खर्चही न निघाल्याने जमिनीचा हिरवा गालिचा कर्जाच्या सावटाखाली कोमेजला. वडिलांच्या नावे असलेले सोसायटीचे कर्ज फेडण्याचे ओझे दिवसेंदिवस वाढत गेले. .दोन मुलींचे लग्न साजरे करण्यासाठी बजरंग यांनी नातेवाइकांकडून उसनवारीने पैसे घेतले. त्यातच शासकीय योजनेतून मंजूर झालेला बैलगोठा बांधण्यासाठीही कुटुंबीयांकडून कर्ज काढले; पण अनुदान मात्र आजवर मिळाले नाही. .Benda Bandhara : बेंदाच्या बंधाऱ्याचे जलपूजन; चिंचोली शिवारात पाणी आले, थोरात कारखाना यंत्रणेची मदत.या वर्षी पुन्हा ओल्या दुष्काळाने पिकांचे नुकसान झाल्याने खचलेल्या मढे यांनी बुधवारी दुपारी घराशेजारील बैलगोठ्यात गळफास घेतला. त्यांच्या पश्चात दोन विवाहित मुली, दोन लहान मुले आणि वृद्ध आई-वडील असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.