Agricultural News : चार महिन्यांत लखपती! चांदवडमधील शेतकरी झेंडूच्या फुलांच्या शेतीतून कमवतायत लाखो रुपये

काजीसांगवी: अवर्षणग्रस्त म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चांदवड तालुक्यातील शेतकरी खरीप पिकाच्या हंगामात कांदा पीकापाठोपाठ आधुनिक झेंडु पिकाकडे वळाला आहे. चार महिन्यात शेतकऱ्यांना लखपती करणारे हे पीक शेतकऱ्यासाठी आवडीचे बनले आहे. तालुक्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी झेंडू पिकाची रंगबेरंगी फुलशेती फुलवली आहे..कांदा व टोमॅटोनंतर चार महिन्यात लखपती झेंडूचे पीक तालुक्यातील तळवाडे, गणुर, आसरखेडे, देणेवाडी, भरविहीर, शिरसाणे, सोग्रस, हिवरखेडे, निमगव्हाण, काजीसांगवी, सोनीसागंवी, मंगरुळ, खेलदरी, पन्हाळे, तीसगाव, बोपाने, दिघवद आदी परिसरात वाढत आहे..यंदा सिझेंडा, इनव्हा, इंडस, अँरोगाँड, मीरागोड आदी जातीच्या झेंडू फुलाची लागवड पहायला मिळते. शेतकऱ्यांनी पाच गुंठयापासून एक ते पाच एकरापर्यत झेंडु लागवड केली आहे. काही शेतकऱ्यांनी दुहेरी पीक म्हणून झेंडु निवडले आहे. सप्टेंबर महिन्यात विशेष म्हणजे गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव दिवाळीला हे पीक बाजारात विक्रीसाठी येईल..पद्धतीने जुलैच्या महिन्यात या पिकाची लागवड करून उत्पादन घेतले जाते. विशेष म्हणजे इनव्हा, इंडस, जातीला शेतकऱ्याची जास्त पसंती असून उत्सव काळात या पिकाला अधिक मागणी वाढली जाते. त्यात ४० ते ८० रुपये किलो दराने विकले जातात. तर कमी क्षेत्रात लागवड केलेले शेतकरी स्वताः फुलहार बनवून दहा ते पन्नास रुपयापर्यंत विक्री करतात. यातही त्यांना ३० ते ३५ हजारापर्यंत उत्पन्न मिळते..Omkar Elephant : कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, गोव्यात वास्तव करणारा 'ओंकार' हत्ती जाणार गडचिरोलीत.डाळिंब शेतकऱ्याचे हे पीक नगदी अंतर पीक म्हणून बनले आहेत. डाळिंबासाठी हे पीक बहुपयोगी आहे. फूल तोडणीनंतर सेंद्रिय खत म्हणून याचा उपयोग करतात. यापासून डाळिंबावरील मर रोगाचा प्रार्दुभाव होत नाही. म्हणून अंतर पीक म्हणून झेंडूची लागवड करतात. इतर पिकाच्या तुलनेत या पिकाला खर्च कमी असल्याने बहुतांशी शेतकरी हे पीक घेतात. विक्री व्यवस्थापनात गोणीच्या व कँरेड च्या साहाय्याने पँकीग करून झेंडु फुले दादर, सुरत, धुळे, अहमदाबाद, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, कल्याण,आदी सह तालुक्याच्या बाजार समित्यांत विक्री केले जातो..