Agricultural News : चार महिन्यांत लखपती! चांदवडमधील शेतकरी झेंडूच्या फुलांच्या शेतीतून कमवतायत लाखो रुपये

Marigold as a Profitable Cash Crop in Kajsangvi : नाशिकच्या चांदवड तालुक्यातील शेतकरी आता पारंपरिक पिकांऐवजी झेंडूच्या फुलांची शेती करत आहेत. कमी खर्चात जास्त उत्पन्न देणारे हे पीक शेतकऱ्यांसाठी एक चांगला आर्थिक पर्याय बनले आहे.
काजीसांगवी: अवर्षणग्रस्त म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चांदवड तालुक्यातील शेतकरी खरीप पिकाच्या हंगामात कांदा पीकापाठोपाठ आधुनिक झेंडु पिकाकडे वळाला आहे. चार महिन्यात शेतकऱ्यांना लखपती करणारे हे पीक शेतकऱ्यासाठी आवडीचे बनले आहे. तालुक्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी झेंडू पिकाची रंगबेरंगी फुलशेती फुलवली आहे.

