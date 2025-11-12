Chandwad Election : चांदवड नगर परिषद निवडणुकीचे मतदान केंद्र निश्चित; १९ हजार ३७७ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार

चांदवड: चांदवड नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी शहरातील १० प्रभागांमध्ये एकूण १९ हजार ३७७ मतदार असून, या मतदारांसाठी २२ मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी मिलिंद कुलकर्णी व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी दिनेश सिनारे यांनी दिली..प्रभाग १ : श्री नेमिनाथ जैन प्राथमिक शाळा पूर्व-पश्चिम इमारत पूर्वेकडील खोली क्र. ४ व खोली क्र. ७ (२ मतदान केंद्र), प्रभाग २: उर्दू हायस्कूलमधील पूर्व-पश्चिम अंगणवाडी इमारत पूर्वेकडून खोली क्र. १ व दक्षिण-उत्तर इमारत उत्तरेकडून खोली क्र. २ (२ मतदान केंद्र), प्रभाग ३ : मराठा विद्या प्रसारक समाजाचे आदर्श शिशुविहार व अभिनव बालविकास मंदिर उत्तर-दक्षिण इमारत उत्तरेकडून खोली क्र. २ व खोली क्र. .४ (२ मतदान केंद्र), प्रभाग ४ : जिल्हा परिषद उर्दू प्राथमिक शाळा पूर्व-पश्चिम इमारत पश्चिमेकडील खोली क्र. २ व खोली क्र. ५ (२ मतदान केंद्र), प्रभाग ५ जिल्हा परिषद आदर्श प्राथमिक केंद्र शाळेतील (दगडी शाळा) दक्षिण-उत्तर इमारत दक्षिणेकडून खोली क्र. २ व पूर्व-पश्चिम इमारत पूर्वेकडून खोली क्र. २ (२ मतदान केंद्र), प्रभाग ६ : पुण्यश्लोक अहिल्या ग्राम विकास संस्था प्राथमिक शाळा गुरुकुल कॉलनी पूर्व-पश्चिम इमारत पूर्वेकडून खोली क्र. १ व खोली क्र. २ (२ मतदान केंद्र),.Ganesh Naik : “बिबट्यापेक्षा माणसाचा जीव महत्त्वाचा; बिबट्यांचे समुळ उच्चाटन करू"- वनमंत्री गणेश नाईक!.प्रभाग ७ : जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा डावखर नगर उत्तर-दक्षिण इमारत उत्तरेकडून खोली क्र. २ व खोली क्र. ३ (२ मतदान केंद्र), प्रभाग ८ : जिजाबाई रघुनाथ गुंजाळ माध्यमिक विद्यालयातील पूर्व-पश्चिम इमारत खोली पूर्वेकडून खोली क्र. ३, खोली क्र. ६ व खोली क्र. ९ (३ मतदान केंद्र), प्रभाग ९: पुण्यश्लोक देवी अहिल्या ग्रामविकास संस्था (होळकर शाळा) पूर्व-पश्चिम इमारत पूर्वेकडून खोली क्र. १, खोली क्र. ३ व खोली क्र. ५ (३ मतदान केंद्र), प्रभाग १०: जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शर्मा वस्ती दक्षिणोत्तर इमारत खोली क्र. १ व खोली क्र. २ (२ मतदान केंद्र)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.