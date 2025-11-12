नाशिक

Chandwad Election : चांदवड नगर परिषद निवडणुकीचे मतदान केंद्र निश्चित; १९ हजार ३७७ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार

22 Polling Booths Finalized for Chandwad Municipal Election : चांदवड नगर परिषद निवडणुकीसाठी शहरात असलेल्या १९,३७७ मतदारांसाठी १० प्रभागांमध्ये एकूण २२ मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. निवडणूक निर्णय अधिकारी मिलिंद कुलकर्णी व मुख्याधिकारी दिनेश सिनारे यांनी ही माहिती जाहीर केली असून, निवडणुकीच्या तयारीला गती मिळाली आहे.
चांदवड: चांदवड नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी शहरातील १० प्रभागांमध्ये एकूण १९ हजार ३७७ मतदार असून, या मतदारांसाठी २२ मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी मिलिंद कुलकर्णी व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी दिनेश सिनारे यांनी दिली.

