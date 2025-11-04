Chandwad Municipal Elections : चांदवड नगराध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच! आरक्षित जागेसाठी डझनाहून अधिक इच्छुकांकडून मोर्चेबांधणी सुरू

गणूर: चांदवड नगर परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शहराचे राजकीय वातावरण आता खऱ्या अर्थाने तापू लागले आहे. दहा प्रभागांमधून २० नगरसेवक आणि एक लोकनियुक्त नगराध्यक्ष या निवडणुकीतून मिळणार असून, नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी नेमकी कुणाला, या प्रश्नाभोवती अनेक तर्क–वितर्क रंगू लागले आहेत; तर इच्छुकांकडून मात्र नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीसाठी आतापासूनच मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे..आरक्षित नगराध्यक्षपदासाठी डझनाहून अधिक उमेदवार इच्छुक आहेत. युती आघाडी होऊन निवडणुका झाल्यास तिकीट कुणाला द्यायचे हे ठरविताना पक्षश्रेष्ठींचा चांगलाच कस लागणार आहे. तर प्रत्येक पक्षाने स्वतंत्र निवडणूक लढविल्यास अनेकांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेले नगराध्यक्षपद सध्या अनेकांना खुणावत असून, त्या अनुषंगाने भेटीगाठी सुरू झाल्या आहेत..विशेषतः राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वाला “माझीच उमेदवारी कशी प्रबळ ठरेल” हे पटवून देण्यासाठी इच्छुक नेते प्रत्यक्ष भेटी घेत आहेत. इच्छुकांची वाढलेली संख्या पाहता पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सावध भूमिका घेत सर्वांना शुभेच्छा देण्याचा पवित्रा घेतला आहे..महायुतीत उत्साहमोजके उमेदवार वगळता अनेकांना महायुतीचे तिकीट घेणे सुरक्षित वाटत असल्याने महायुतीचे ब्रॅण्डिंग आतापासूनच भक्कम होत आहे. मात्र उमेदवारी द्यायची एक, आणि इच्छुक डझनाहून अधिक असल्याने, उमेदवारी न मिळाल्याने नाराज घटकांना महायुतीशी जोडून ठेवणे हे नेतृत्वासाठी अवघड ठरणार आहे. दुसरीकडे, महाविकास आघाडीतील काही बडे नेते भाजपच्या उंबरठ्यावर असल्याच्या चर्चेने दोन्हीकडे अस्वस्थ करणारी शांतता दिसत आहे..Nagarpalika Election Date: या तारखेला नगरपालिकेची झुंज! स्थानिक स्वराज्यच्या पहिल्या टप्प्याचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर, Time Table बघा अन् लागा तयारीला....नगराध्यक्षपदाचे इच्छुक :राजाभाऊ आहिरे, रवींद्र आहिरे, राकेश आहिरे, वैभव बागूल, रूपेश बागूल, सुनील बागूल, पांडुरंग भडांगे, मनोज बांगरे, आकाश बडोदे, नितीन फंगाळ, शंभू खैरे, अनिल केदारे, उमेश जाधव, विकी जाधव, स्वप्नील जाधव, गणेश पारवे, जयेश पारवे, नितीन साळवे याशिवाय इतरही अनेकांनी तयारी चालविली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.