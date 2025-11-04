नाशिक

Chandwad Municipal Elections : चांदवड नगराध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच! आरक्षित जागेसाठी डझनाहून अधिक इच्छुकांकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Growing Competition for Chandwad Mayor’s Reserved Seat : चांदवड नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. आरक्षित जागेसाठी डझनाहून अधिक इच्छुकांमुळे महायुती व महाविकास आघाडीतील पक्षश्रेष्ठींपुढे तिकीट वाटपाचा मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
Municipal Election

Municipal Election

sakal 

हर्षल गांगुर्डे : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गणूर: चांदवड नगर परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शहराचे राजकीय वातावरण आता खऱ्या अर्थाने तापू लागले आहे. दहा प्रभागांमधून २० नगरसेवक आणि एक लोकनियुक्त नगराध्यक्ष या निवडणुकीतून मिळणार असून, नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी नेमकी कुणाला, या प्रश्नाभोवती अनेक तर्क–वितर्क रंगू लागले आहेत; तर इच्छुकांकडून मात्र नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीसाठी आतापासूनच मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Nashik
maharashtra
political
election
post
Muncipal corporation
Chandawad

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com