Farmers Protest : चांदवडमध्ये कांद्याचा उद्रेक! ३००० रुपये हमीभावासाठी सोमवारपासून शेतकरी उपोषणाला बसणार

चांदवड: घामाचे दाम मिळेना आणि निसर्ग साथ देईना अशा दुहेरी संकटात सापडलेला चांदवड तालुक्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी किमान तीन हजार रुपये हमीभाव द्यावा. अन्यथा उपोषण आंदोलनास तयार राहा, असा निर्वाणीचा इशारा देत प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. .येत्या सोमवार (ता. २३) पासून चांदवड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारावर तालुक्यातील शेतकरी बेमुदत उपोषणाला बसणार असून आज तसे निवेदन तहसील प्रशासनाला देण्यात आले..सध्या बाजारपेठेत कांद्याला ७ ते ८ रुपये प्रतिकिलो भाव मिळतो तर एक किलो कांदा पिकवण्यासाठी येणारा खर्च परवडत नाही. बी-बियाणे, खते, औषधे, मजुरीमुळे त्रस्त शेतकऱ्यांनी आता थेट आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मका उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्थाही यापेक्षा वेगळी नाही. हमीभावातील फरक आणि रखडलेले पेमेंट यामुळे मका उत्पादकही पूर्णपणे आहेत. .शेतकऱ्यांनी निवेदनात कांद्याला प्रति क्विंटल ३००० रुपये हमीभाव जाहीर करावा, यापूर्वी विक्री केलेल्या कांद्याला १५०० रुपये रोख अनुदान द्यावे. निर्यातीसाठी रेल्वे वॅगन्सची तातडीने सोय करावी. मका खरेदीचे रखडलेले पैसे तत्काळ बँक खात्यावर वर्ग करावेत. या मागण्यासाठी डॉ. सयाजीराव गायकवाड, डॉ. आत्माराम कुंभार्डे, संजय जाधव यांनी इशारा दिला आहे..डॉ. शामराव जाधव, संपतराव वकटे, भीमराव जेजुरे, विजय जाधव, समाधान जामदार, अनवर पठाण, दशरथ ठाकरे, निलेश ढगे, शांताराम गांगुर्डे, अनिल भोकनळ, दत्तात्रय वाघचौरे, साहेबराव चव्हाण, विजय कुंभाडे, रेवण ठाकरे, वाल्मिकराव वानखेडे, सुभाष जाधव, सर्जेराव शिंदे, रविंद्र जाधव, गोरक्षनाथ रकिबे, प्रा. राजेंद्र सोमवंशी, ज्ञानेश्वर जाधव, विश्वनाथ ठाकरे, दिपांशू जाधव, आकाश पवार, चंदन गांगुर्डे आदीच्या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या आहेत..शेतकऱ्यांच्या मागण्या...कांद्याला प्रति क्विंटल ३००० रुपये हमीभाव जाहीर करावा.विकलेल्या कांद्याला प्रति क्विंटल १५०० रुपये अनुदान द्यावे.कांदा निर्यातीसाठी रेल्वे वॅगन्सची उपलब्धता करून द्यावी.मका हमीभावातील फरकाची रक्कम तातडीने मिळावीरखडलेले पेमेंट बँक खात्यावर वर्ग करावे..