Farmers Protest : चांदवडमध्ये कांद्याचा उद्रेक! ३००० रुपये हमीभावासाठी सोमवारपासून शेतकरी उपोषणाला बसणार

Falling Onion Prices Trigger Farmer Agitation : संकटात सापडलेला चांदवड तालुक्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी किमान तीन हजार रुपये हमीभाव द्यावा.
चांदवड: घामाचे दाम मिळेना आणि निसर्ग साथ देईना अशा दुहेरी संकटात सापडलेला चांदवड तालुक्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी किमान तीन हजार रुपये हमीभाव द्यावा. अन्यथा उपोषण आंदोलनास तयार राहा, असा निर्वाणीचा इशारा देत प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.

