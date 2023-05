By

Nashik Crime News : रेशनच्या तब्बल अकराशे किलो गव्हाची काळ्या बाजारात विक्री करताना चांदवड पोलिसांनी एकास पकडले असून त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी संशयिताकडून गव्हाच्या २२ गोण्या व पिकअप असा एकूण एक लाख ७२ हजार रुपये किमतीचा ऐवज जप्त केला. (Chandwad police caught one while selling ration wheat in black market nashik crime)

चांदवड मनमाड रोडवरील मेसखेडे (ता. चांदवड) शिवारात काळ्या बाजारात रेशनच्या गव्हाची विक्री करण्याच्या उद्देशाने वाहतूक केली जात असल्याची माहिती चांदवड पोलिसांना मिळाली.

पोलिसांनी सापळा रचत पिकअप (एमएच ०४ डीडी ४९९८) या अडवत तपासणी केली असता त्यामध्ये पोलिसांना आठ हजार चारशे रुपये किमतीच्या ५० किलो वजनाच्या गव्हाच्या आठ गोण्या, त्यावर हरियाना सरकार असे छापलेले आणि पाच हजार दोनशे पन्नास रुपये किमतीच्या ५० किलो वजनाच्या गव्हाच्या पाच गोण्या

त्यावर पंजाब सरकार असे छापलेले आणि चार हजार दोनशे रुपये किमतीच्या ५० किलो वजनाच्या गव्हाच्या चार गोण्या .तसेच चार हजार दोनशे रुपये किमतीच्या ५० किलो वजनाच्या गव्हाच्या चार गोण्या, या गोण्यावरती भारत खाद्य निगम असे छापलेले असून सोबत एक लाख पन्नास हजार रुपये किमतीची महिंद्रा पिकअप असा एकूण एक लाख ७३ हजार १०० रुपये किमतीचा ऐवज चांदवड पोलिसांनी जप्त केला.

याप्रकरणी पोलिसांनी मनमाड येथील मुकुंद येळींजे या व्यक्तीविरुद्ध जीवनावश्यक वस्तू कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे.