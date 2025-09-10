नाशिक

Chandwad Accident : राहूड घाटात एलपीजी टँकर पलटी; चालकाचा मृत्यू, परिसरात भीतीचे सावट

LPG Tanker Accident in Rahud Ghat : राहूड घाटात भारत पेट्रोलियम कंपनीचा एलपीजी गॅस वाहतूक करणारा टँकर पलटी होऊन भीषण अपघात झाला. या अपघातात टँकरचालकाचा जागीच मृत्यू झाला
Accident

Accident

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चांदवड: मुंबई- आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावरील राहूड घाटात भारत पेट्रोलियम कंपनीचा एलपीजी गॅस वाहतूक करणारा टँकर पलटी होऊन भीषण अपघात झाला. या अपघातात टँकरचालकाचा जागीच मृत्यू झाला असून, गॅसगळती सुरू झाल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. या घटनेनंतर चांदवड-उमराणे महामार्ग तब्बल २० तासांहून अधिक काळ बंद ठेवावा लागला.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
accident
accident news
death
driver
LPG Gas
Chandawad
gas tanker
rahud ghat

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com