नाशिक

Chandwad News : इवल्याशा खांद्यावर नियतीचे ओझे ! मातृस्पर्शाला व्याकूळ लेकरांना ‘खाकी’चा झोका

Tragic end of a young mother in Chandwad : चांदवड पोलिस ठाण्यात झोळीत झोपलेली तीन लहान लेकरं, आईच्या मृत्यूनंतर खाकी वर्दीतील पोलिस कर्मचाऱ्यांची माया त्यांच्या भोवती सावलीसारखी उभी.
children

children

sakal 

हर्षल गांगुर्डे : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गणूर: वेळ रात्री आठची. पोलिस ठाण्यातील टेबलाला झोळीत निरागस झोप घेत निपचित पडलेली दोन लेकरं... अधूनमधून कुणकूण झाली की खाकी वर्दीतील झोका देणारे हात... तिसऱ्या लेकराची आईला शोधणारी सैरभैर नजर... हे सारं हृदय पिळवटून टाकणारं दृश्य आहे चांदवड पोलिस ठाण्यातील.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
awareness
children
mental health
Chandawad
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com