Chandwad News : इवल्याशा खांद्यावर नियतीचे ओझे ! मातृस्पर्शाला व्याकूळ लेकरांना ‘खाकी’चा झोका

गणूर: वेळ रात्री आठची. पोलिस ठाण्यातील टेबलाला झोळीत निरागस झोप घेत निपचित पडलेली दोन लेकरं... अधूनमधून कुणकूण झाली की खाकी वर्दीतील झोका देणारे हात... तिसऱ्या लेकराची आईला शोधणारी सैरभैर नजर... हे सारं हृदय पिळवटून टाकणारं दृश्य आहे चांदवड पोलिस ठाण्यातील..पिंपळगाव ढाबळी (ता. चांदवड) येथील महिलेने गळफास घेऊन जीवनयात्रा संपविली आणि पाच वर्षांत संसारवेलीवर उमललेली तीन कोवळी फुलं 'आई' नावाच्या वेलीला कायमची पोरकी झाली. राहत्या घरी मोहिनी चंद्रकांत अहिरे (वय २१) या विवाहितेने गळफास घेतला. घरच्यांनी तातडीने दरवाजा तोडत तिला चांदवड येथील खासगी दवाखान्यात दाखल केले; मात्र प्रकृती जास्त बिघडल्याने तिला नाशिक येथे अधिक उपचारासाठी पाठविण्यात आले. .नाशिक येथील रुग्णालयात डॉक्टरांनी मोहिनी हिला मृत घोषित केले. मृत विवाहितेच्या वडिलांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून पती चंद्रकांत अहिरे, सासू अनिता अहिरे, सासरा प्रकाश अहिरे, भाऊ संदीप अहिरे, जाऊ सरिता अहिरे, नणंद पूजा अहिरे यांच्यावर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी चांदवड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. .वडिलांनी दिलेल्या फिर्यादीत 'माहेरून पैसे घेऊन ये, तुझा बाप भिकारी आहे, लग्नात काहीच दिलं नाही, घरसंसाराचं सामान घेऊन ये,' या कारणांची कुरापत काढून मारहाण करणे, दमदाटी करणे, शिवीगाळ करणे या त्रासाला वैतागूनच मुलीने आत्महत्या केली असल्याचे म्हटले आहे. सर्व आरोपींना पोलिसांनी तत्काळ अटक केली..नव्वद वर्षांची आजी वगळता घरातील सर्व जण आरोपी झाल्याने स्वराज आणि विराज ही ११ महिन्यांची लेकरंसुद्धा पोलिस ठाण्यात संशयित आरोपीसोबत आहेत. सोबतच तीन वर्षांचा प्रीतमदेखील आई दिसत नसल्याने सैरभैर नजरेने तिला शोधत आहे. चांदवडचे पोलिस निरीक्षक कैलास वाघ हे त्यांच्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने लेकरांना सुरक्षित वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत..यातील एका लहानग्याला ताप आल्याने त्याला रात्री दवाखान्यात नेऊन उपचार देण्यात आले. झोळीत निपचित पडलेली आणि मधूनच दचकून टाहो फोडणारी लेकरं, आपल्या मातृस्पर्शाची केविलवाणी वाट बघत आहेत. ही उणीव भरून काढण्याचा प्रयत्न खाकी वर्दीत लपलेली 'माय' करताना दिसत आहे. या घटनेचा पुढील तपास पोलिस निरीक्षक वाघ यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक अमोल मोरे करीत आहेत..'यात आमची काय चूक?'आईने आत्महत्या केली; पण पोरकी झालेली लेकरं टाहो फोडून विचारत असतील का, पोलिस ठाण्यात बांधलेल्या झोळीतून 'यात आमची काय चूक?' आई, तुझ्या छातीचं लुचून पिलेलं दूध अजूनही आमच्या पोटातल्या आतड्यांना चिकटून आहे... मग तू सोडून का गेलीस आम्हाला? म्हणजे आम्हालाही व्यवस्थेने गुन्हेगार धरलं असेल का गं आई?