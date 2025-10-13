नाशिक

Chandwad News : ७७ वर्षांचा संघर्ष यशस्वी! चांदवडच्या वाहेगाव साळमध्ये शेतकऱ्यांना अखेर 'हक्काचा रस्ता' मिळाला

Historic Road Access for Wahegav Sal Farmers : राज्य सरकारच्या 'शीव पाणंद शेतरस्ता योजनें'तर्गत तब्बल ७७ वर्षांनी चांदवड तालुक्यातील वाहेगाव साळ येथील शेतकऱ्यांसाठी 'हक्काचा रस्ता' प्रशासकीय अधिकारी आणि ग्रामस्थांच्या एकजुटीने खुला करण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
चांदवड: तब्बल ७७ वर्षांनंतर राज्य सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे वाहेगाव साळ गावातील शेतकऱ्यांना अखेर ‘हक्काचा रस्ता’ मिळाला आहे. शासनाने राबविलेल्या शीव पाणंद शेतरस्ता योजनेंतर्गत या रस्त्याचे उद्‍घाटन प्रशासन आणि ग्रामस्थांच्या एकजुटीने करण्यात आले. या घटनेने ग्रामीण भागातील विकासाला नवसंजीवनी मिळाली असून, शेतकऱ्यांच्या पिढ्यान् पिढ्यांच्या संघर्षाचे स्वप्न साकार झाले आहे.

Nashik
maharashtra
village
Development
agricultural news
Government

