Nashik: रस्ते वाड्यांच्या जातिवाचक नावात बदल, मात्र फलक लावण्यास विरोध! महापालिका प्रशासनाकडून विभागीय समितीला अहवाल

नाशिक : राज्याच्या समाजकल्याण विभागाने सामाजिक समरसतेसाठी शहरातील वस्त्या, रस्त्यांची जातिवाचक नावे बदलण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार महापालिका हद्दीत ७८ वस्त्या व तीन रस्त्यांची जातिवाचक नावे बदलली.

शासन पातळीवर सामाजिक समरसतेत रूपांतर झाले असले तरी नागरिकांच्या मनात अद्यापही पारंपरिक पद्धत घर करून बसली आहे.

जातिवाचक नावाऐवजी नवीन सुचविलेल्या नावांचा फलक लावण्यास नागरिकांकडून विरोध होत असल्याची बाब महापालिका प्रशासनाने विभागीय समितीसमोर मांडली. (Change in caste names of road wada but opposition to putting up boards Report from NMC to Departmental Committee Nashik)