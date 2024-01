Nashik Police Transfer: पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्यात पुन्हा फेर‘बदल’! बदल्यांमुळे काहीं अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी

नाशिक : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहर पोलीस आयुक्तालयातील प्रभारी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या जम्बो बदल्या करण्यात आल्या.

परंतु यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आल्याने पुन्हा काही अधिकाऱ्यांच्या सुधारित बदल्यांमध्ये फेरबदल करण्यात आले आहे. (Change of police inspector again Discontent among some officers due to transfers nashik news)