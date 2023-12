Nashik News: चणकापूरचे पहिले आवर्तन 15 जानेवारीनंतर; 52 पाणीपुरवठा योजनांच्या गावांना मिळणार दिलासा

Nashik News: तालुक्यासह कसमादे परिसरात यंदा दुष्काळी परिस्थिती आहे. चणकापूर धरणावर मालेगावसह कसमादेतील लहान-मोठ्या ५२ पाणीपुरवठा योजना अवलंबून आहेत. दुष्काळी परिस्थिती असली, तरी यंदा चणकापूरसह विविध धरणे ओव्हर फ्लो झाली आहेत. सध्या चणकापूरमध्ये २ हजार ३५४ दशलक्ष घनफूट जलसाठा आहे. धरण ९७ टक्के भरले आहे.

मालेगावला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तळवाडे साठवण तलावात ३८ दशलक्ष घनफूट पाणी शिल्लक आहे. हे पाणी महिनाभर पुरेल. इतर पाणीपुरवठा योजनांमध्ये जेमतेम पाणीसाठा आहे. त्यामुळे १५ जानेवारीनंतर चणकापूरचे पहिले आवर्तन सोडले जाण्याची शक्यता आहे. आवर्तनामुळे पाणीपुरवठा योजनांवर अवलंबून असलेल्या गावांना दिलासा मिळेल. (Chankapur dam first water supply is likely to be released after January 15 nashik news)