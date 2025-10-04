Nashik News : नोकरीसाठी आता 'चारित्र्य' महत्त्वाचे! नाशिकमध्ये आठ महिन्यांत २० हजार नागरिकांनी घेतले चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र

नाशिक: शासकीय कार्यालयांमध्ये नोकरीत नियुक्तीसाठी उमेदवारास चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र देणे सक्तीचे आहेच; परंतु गेल्या काही वर्षांपासून खासगी आस्थापनांकडूनही नोकरीवर नियुक्ती करण्यासाठी उमेदवारांकडून चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र बंधनकारक होत आहे. त्यामुळे गेल्या आठ महिन्यांत शहरातील सुमारे २० हजार नागरिकांनी चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र घेतले आहे. यात बहुतांश विद्यार्थी आणि नोकरीसाठीच्या अर्जांचा समावेश अधिक आहे. एकंदरीत या आकडेवारीवरून चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी कल वाढत असल्याचे दिसते..शासकीय नोकरी आणि काही परवान्यांसाठी चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्रांची मागणी पूर्वी होत असे. परंतु अलीकडे खासगी आस्थापनांकडूनही चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्राची मागणी केली जाते. गेल्या आठ महिन्यांमध्ये सुमारे २० हजार नाशिककरांनी पोलिस आयुक्तालयाकडून चारित्र्य पडताळणी करून घेतली आहे. तर, गेल्या २० महिन्यांमध्ये शहरातील तब्बल ५० हजार नागरिकांनी चारित्र्य पडताळणी केल्याचे समोर आले आहे..चारित्र्य पडताळणीतून संबंधित युवकांवर असलेल्या पोलिसातील गुन्ह्यांची नोंद समोर येते. गेल्या काही दिवसांमध्ये शाळा, महाविद्यालय व खासगी क्लासेसच्या ठिकाणी अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक छळाचे प्रकार घडल्याने पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी शैक्षणिक संस्थांना नोकरीसाठी चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा बसण्यास मदत होते आहे..तर, सैनिक भरती, पोलिस भरतीसह शासकीय नोकरीतील पदोन्नती, शासकीय ठेकेदार, पासपोर्ट, बँकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्रांची आवश्यकता भासते. त्यासाठी या क्षेत्रातील नागरिकांकडून चारित्र्य पडताळणीसाठी शहर पोलिस आयुक्तालयाकडे ऑनलाइन अर्ज केले आहेत. अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद आढळून आल्यास संबंधिताला सदरचे प्रमाणपत्र मिळत नाही. वा त्याची नोंद समोर येते. संबंधिताला पासपोर्टही मिळत नाही..Nashik News : प्रशासनाला जाग नाही! पंचवटीच्या मेरी-रासबिहारी रोडवरील खड्ड्यांमुळे तिघांचा जीव गेला; नागरिकांचा रास्ता रोको.अशी होते पडताळणीपोलिस आयुक्तालयाच्या pcs.mahaonline.com या संकेतस्थळावर ऑनलाइन स्वत:ची माहिती भरून अर्ज करावा लागतो. यासाठी आधारकार्ड, पॅनकार्ड, जन्माचा दाखला, छायाचित्रासह मोबाईल क्रमांक, इ-मेल यांची नोंद करावी लागते. यात नोंद केलेल्या पोलिस ठाण्याकडून अर्जदाराविरोधात असलेल्या तक्रारी, दखल-अदखलपात्र गुन्ह्यांची नोंद तपासली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.