नाशिक : पॅनकार्ड अपडेट न केल्यास खाते बंद करण्याचा मेसेज मोबाईलवर पाठवून भामट्याने ज्येष्ठ नागरिकाला तब्बल दोन लाख रुपयांचा गंडा घातल्याचा प्रकार घडला. याप्रकरणी नाशिक सायबर पोलिसात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (cheating of 2 lakhs in name of PAN Card update Nashik Latest Crime News)

विजयकुमार गोविंदराव ठुबे (रा. सिंहगड रोड, पुणे) हे रविवारी (ता.११) नाशिकला काही कामानिमित्ताने आले. त्या वेळी त्यांना ७६०६८२५०५२ या मोबाईल क्रमांकावरून अज्ञात भामट्याने मेसेज केला. तसेच, कॉल करून संपर्कही साधत, तुमच्या एचडीएफसी बँकेच्या खात्याला जोडलेले पॅनकार्ड अपडेट केले नाही तर, खाते बंद करण्यात येईल अशी भीती घातली.

त्यासाठी त्याने पाठविलेल्या मेसेजवरील लिंकवर जाऊन बँक खात्याच्या माहितीसह गोपनीय माहिती व मोबाईल क्रमांकावर आलेला ओटीपी क्रमांक भरण्यास सांगितले. ठुबे यांनी त्याप्रमाणे माहिती भरली. त्या माहितीच्या आधारे संशयिताने ठुबे यांच्या बँक खात्यातून ऑनलाइन १ लाख ९९ हजार ३४२ रुपये वर्ग करून फसवणूक केली.

याप्रकरणी ठुबे यांनी फिर्याद दिल्यानंतर अज्ञात भामट्यासह संबंधित एचडीएफसी बँकेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अधिक तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सूरज बिजली हे करीत आहेत.

