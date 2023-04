Nashik Crime News: शिक्षक, लिपिक सांगून नोकरीच्या आमिषाने फसवणूक; अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

Nashik Crime News : शिक्षक, लिपिक म्हणून नोकरीला लावून देतो असे आमिष दाखवून शहरासह परिसरातील १९ तरुणांची आर्थिक फसवणूक झाली आहे. सटाणा येथील प्रदीप केदुलाल टाटिया याने यातील काही तरुणांचे पैसे घेतले आहेत.

संस्था चालकांनीही आश्‍वासन देऊन नोकरी दिलेली नाही. आम्ही नोकरीच्या आमिषाने दिलेले पैसे व्याजासह परत करावेत अन्यथा संशयितांची व संस्थेतील गैर व्यवहाराची चौकशी करावी या मागणीसाठी फसवणूक झालेल्या तरुणांनी कुटुंबीयांसह येथील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक चक्री उपोषण सुरु केले आहे.

आंदोलनकर्त्यांनी अपर जिल्हाधिकारी माया पाटोळे यांना निवेदन दिले. (Cheating on jobs by pretending to be teachers clerks Protest in front of Additional Collectors office Nashik Crime News)

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

आंदोलनकर्त्यांचा मंगळवारी (ता. १८) चक्री उपोषणाचा तिसरा दिवस होता. आठ दिवसात मागणी मान्य होऊन कारवाई न झाल्यास आत्मदहन करण्याचा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे. पैसे व नोकरीसाठी टाटियासह संस्था चालकांशी संपर्क साधला असता संबंधितांनी नोकरी दिलेली नाही.

पैसेही परत दिले नाहीत. या प्रकरणी अकरा वेगवेगळ्या प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले आहेत. कॅम्प व सटाणा पोलिस ठाण्यात नव्याने गुन्हे दाखल झाले आहेत. दोषींविरुद्ध गुन्हा दाखल करून कारवाई व्हावी या मागणीसाठी हे आंदोलन सुरु आहे. निवेदनात फसवणूक झालेल्या तरुणांची नावे देण्यात आली आहेत.

अनेकांनी व्याजाने पैसे मिळवून किंवा जमीन विक्री करून दोन लाख ते २० लाख रुपये दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून दिल्याचे म्हटले आहे. आंदोलनात ज्ञानेश्‍वर आढाव, विवेक अहिरे, शोभा पगार, संदीप रौंदळ, रोहिणी अहिरे, समाधान जाधव, सचिन अहिरराव, ज्ञानेश्‍वर अहिरे आदी फसवणूक झालेले उमेदवार व काहींचे कुटुंबीय सहभागी झाले होते.