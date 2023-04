Jalgaon Crime News : भगीरथ कॉलनीत बंद घर फोडले; दागिन्यांसह रोकड लंपास

Jalgaon Crime News : शहरातील भगीरथ कॉलनीतील वक्रतुंड अपाटमेंटमधील बंद घराचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी सोन्याचे दागिने आणि रोकड, असा एकूण दोन लाख ६१ हजारांचा मुद्देमाल लंपास केला. (locked house in Bhagirath Colony was broken into and cash and jewellery were looted jalgaon news)

वक्रतुंड अपार्टमेंटमध्ये कांचन मधुकर कदम (वय २८) परिवारासह वास्तव्याला असून, खासगी नोकरी करून ते उदरनिर्वाह करतात. १४ ते १६ एप्रिलदरम्यान त्यांचे घर बंद होते. याचा गैरफायदा घेत चोरट्याने बंद घर फोडून आत प्रवेश केला व घरातील कपाटातून सोन्याचे दागिने आणि १२ हजार रुपयांची रोकड, असा एकूण दोन लाख ६१ हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला.

कांचन कदम घरी आल्यानंतर त्यांना घराचे मुख्य दरवाजाचे कुलूप तोडलेले दिसून आले, तर घरातील सामान अस्तव्यस्त पडलेल्या दिसला. याबाबत कदम यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात सोमवारी (ता. १७) रात्री साडेबाराला गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस नाईक महेंद्र पाटील तपास करीत आहे.