नाशिक : जेलरोड परिसरात राहणाऱ्या एकाला व्हॉटसॲपवर क्रिप्टोकरन्सी ट्रेडिंगबाबतची लिंक पाठविली.

युवकाने त्याबाबत विचारणा केली असता, संशयित सायबर भामट्याने क्रिप्टो करन्सीतून जादा परताव्याचे आमिष दाखविल्याने युवकाने गुंतवणूक केली असता, संशयिताने गुंतविलेली रक्कम परत न करता तब्बल ४३ लाखांना गंडा घातल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

याप्रकरणी शहर सायबर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Cheating one of Rs 43 Lakhs by Forgetting Lure of Cryptocurrency case registered with city cyber police Nashik Cyber ​​Crime)

मिलिंद तीर्थराज पाटील (रा. त्रिमूर्तीनगर, जेलरोड, नाशिकरोड) यांच्या फिर्यादीनुसार, त्यांना गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात त्यांच्या व्हॉटसॲप क्रमांकावर एक लिंक आली होती.

त्यासंदर्भात मिलिंद यांनी संबंधिताला संपर्क साधला असता संशयित सायबर भामट्याने त्यांना क्रिप्टोकरन्सी ट्रेडिंगमध्ये आर्थिक गुंतवणूक केल्यास जादा परताव्या मिळण्याचे आश्वासन दिले.

त्याप्रमाणे, मिलिंद पाटील यांनी क्रिप्टोकरन्सीसाठी आर्थिक गुंतवणूक केली. परंतु त्यावर त्यांना परतावा मिळालाच नाही.

त्यासाठी त्यांनी संशयित सायबर भामट्याकडे संपर्क साधला असता त्यांनी संशयिताला परताव्याची रक्कम मिळण्यासाठी वेगवेगळ्या बँकखाते, युपीआयद्वारे पैसे भरण्यास भाग पाडून त्यांची तब्बल ४३ लाख २२ हजार ९५० रुपयांची फसवणूक केली.

परताव्याची रक्कम मिळत नसल्याने आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी शहर सायबर पोलिसात धाव घेत तक्रार केली.

त्यानुसार, व्हॉटसॲप क्रमांकधारक, टेलीग्राम आयडीधारक व विविध बँकांचे अज्ञात खातेदार यांच्याविरोधात फसवणुकीसह माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रियाज शेख तपास करीत आहेत.