Nashik News : वडिलांच्या दशक्रिया निमित्ताने शैक्षणिक संस्थेस दिला एक लाखाचा धनादेश!

कसबे सुकेणे (जि. नाशिक) : सय्यद पिंपरी ता. नाशिक येथील संजय केशवराव ढिकले व प्रकाश केशवराव ढिकले यांचे वडील स्व केशवराव विठ्ठल ढिकले (गुरुजी वय ९२) यांच्या दशक्रियेचे औचित्य साधत त्यांच्या कुटुंबीयांनी मराठा विद्या प्रसारक समाज नाशिक या संस्थेस एक लाख रुपयांचा धनादेश देत दातृत्वपणा दाखविला. (cheque of one lakh given to MVP educational institutions on occasion of dhikale family father Dashakriya Nashik News)

संस्थेचे अध्यक्ष डॉ सुनील ढिकले, उपसभापती देवराम मोगल, निफाड संचालक शिवाजी गडाख यांच्याकडे हा धनादेश सुपूर्त केला संस्थेचे सभासद असलेले स्व केशवराव ढिकले यांनी अनेक समाज उपयोगी कामे करत नांदूर नाका येथील आशीर्वाद लॉन्सच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेसाठी यापूर्वीही काम केले आहे.

मविप्र संस्थेसाठी हा निधी एक सेवा धर्म म्हणून करत असल्याची प्रतिक्रिया स्व ढिकले गुरुजी यांचे पुत्र संजय ढिकले यांनी याप्रसंगी दिली यावेळी स्व. ढिकले गुरुजी यांची कन्या शैलजा, मुलगा संजय व प्रकाश यांच्यासह ढिकले कुटुंबीय उपस्थित होते. ढिकले कुटुंबीयांच्या या दातृत्वपणामुळे संस्थेचे सरचिटणीस अँड नितीन ठाकरे, उपाध्यक्ष विश्वास मोरे,सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर व संचालक मंडळाने आभार व्यक्त केले.

