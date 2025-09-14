Jitendra Awhad: छगन भुजबळांवरील टीकेचा राष्ट्रवादी SP च्या सभेत तीव्र निषेध; जितेंद्र आव्हाडांचे परखड भाषण, काय म्हणाले?

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) च्या शिबिरात छगन भुजबळ यांच्याविरोधातील आक्षेपार्ह विधानांचा तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला. पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी भुजबळांबाबत केलेल्या "पेकाटात लाथ मारतो" या वक्तव्याचा जाहीर निषेध करताना, भुजबळांचा अपमान सहन केला जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली. यासोबतच त्यांनी मराठा-ओबीसी वाद, निवडणूक आयोगाची पक्षपाती भूमिका आणि RSS च्या इतिहासावर परखड टीका केली..भुजबळांवरील टीकेचा निषेधनाशिक येथील शिबिरात राष्ट्रवादी (SP) च्या नेत्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी हात उंचावून भुजबळांवरील टीकेचा निषेध केला. जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, "भुजबळांचा अपमान होत असेल आणि मंत्रिमंडळातील नेते काही बोलत नसतील, तर त्यांना ओबीसी समाजाची किती काळजी आहे?" त्यांनी भुजबळ हे ओबीसी समाजाचे प्रमुख नेते असल्याचे सांगत, त्यांच्यावरील खालच्या पातळीवरील टीका थांबवण्याची मागणी केली..मराठा-ओबीसी वाद आणि सरकारची भूमिकाआव्हाड यांनी मराठा-ओबीसी वादावर भाष्य करताना, सरकार हा वाद जाणीवपूर्वक पेटवत असल्याचा आरोप केला. "ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही आमची भूमिका आहे. पण सरकार दोन्ही समाजांमध्ये तेढ निर्माण करत आहे," असे ते म्हणाले. त्यांनी मराठा समाजाला पाठिंबा देताना, त्यांचे खासदार लोकसभेत मराठा आरक्षणासाठी उभे राहतील, असे आश्वासन दिले. तसेच, जातीय जनगणनेच्या माध्यमातून ओबीसींची 63% लोकसंख्या असल्याचे सिद्ध झाल्याचे त्यांनी नमूद केले..निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोपआव्हाड यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले. "महाराष्ट्रात 5 महिन्यांत 76 लाख मते कशी वाढली? बिहारमध्ये 80 लाख मते कमी झाली. निवडणूक आयोगाने आमच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले," असे ते म्हणाले. त्यांनी निवडणूक आयुक्त राजीव यांच्यावर टीका करताना, "महाराष्ट्रातील राजकारणाचे वाटोळे त्यांनीच केले," असा घणाघात केला. शिवसेनेच्या स्थापनेपासून ते पक्ष दुसऱ्याच्या ताब्यात जाण्यापर्यंतच्या घटनांवरही त्यांनी प्रकाश टाकला..Sharad Pawar : महाराष्ट्र एकसंध ठेवण्यासाठी जातीपातीचे राजकारण थांबवावे: शरद पवार.RSS आणि मनुवादावर टीकाRSS च्या इतिहासावर बोलताना आव्हाड म्हणाले, "1993 पूर्वी RSS कार्यालयावर तिरंगा नव्हता. गांधींची हत्या करणारा व्यक्ती महाराष्ट्रात जन्मला." त्यांनी मनुवादावरही जोरदार टीका केली. "ज्ञानेश्वरांच्या आई-वडिलांना त्रास देणारे, बाबासाहेबांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारे मनुवादी आजही दिल्लीत आणि गल्लीत आहेत," असे ते म्हणाले. त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सती प्रथा बंद केल्याचा दाखला देत, सामाजिक सुधारणांचे महत्त्व अधोरेखित केले..मणिपूर आणि भ्रष्टाचारावर भाष्यपंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मणिपूर दौऱ्यावर बोलताना आव्हाड म्हणाले, "मोदी मणिपूरला गेले, पण 7 हजार कोटी रुपये देऊन महिलांवरील अत्याचार आणि मृत्यूंची किंमत लावली. इतके असंवेदनशील पंतप्रधान मी प्रथमच पाहिले." तसेच, 3 हजार कोटींचा रस्ता घोटाळा आणि शक्तिपीठ नावाखालील भ्रष्टाचारावरही त्यांनी बोट ठेवले.शेतकरी आणि सामाजिक ऐक्याची हाकआव्हाड यांनी उद्याच्या शेतकरी मोर्च्याचे आवाहन करताना, "जात आणि धर्मविरहित एकजुटीने आपण उभे राहायला हवे," असे सांगितले. त्यांनी फुले, आंबेडकर आणि शिवाजी महाराजांचा उल्लेख करत, सामाजिक न्यायासाठी लढण्याची गरज व्यक्त केली..Jayant Patil : राष्ट्रवादीच्या नाशिकच्या शिबिरात जयंत पाटलांचा गोंधळ! शिबिराऐवजी हवनाकडे वळले अन्....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.