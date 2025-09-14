नाशिक

Jitendra Awhad: छगन भुजबळांवरील टीकेचा राष्ट्रवादी SP च्या सभेत तीव्र निषेध; जितेंद्र आव्हाडांचे परखड भाषण, काय म्हणाले?

Jitendra Awhad Powerful Speech: Condemnation of Chhagan Bhujbal Criticism : छगन भुजबळांवरील आक्षेपार्ह टीकेचा राष्ट्रवादी (SP) ने निषेध केला. जितेंद्र आव्हाड यांचे परखड भाषण; मराठा-ओबीसी वाद आणि निवडणूक आयोगावर टीका.
jitendra awhad

jitendra awhad

Esakal

Sandip Kapde
Updated on

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) च्या शिबिरात छगन भुजबळ यांच्याविरोधातील आक्षेपार्ह विधानांचा तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला. पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी भुजबळांबाबत केलेल्या "पेकाटात लाथ मारतो" या वक्तव्याचा जाहीर निषेध करताना, भुजबळांचा अपमान सहन केला जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली. यासोबतच त्यांनी मराठा-ओबीसी वाद, निवडणूक आयोगाची पक्षपाती भूमिका आणि RSS च्या इतिहासावर परखड टीका केली.

jitendra awhad
Chhagan Bhujbal

