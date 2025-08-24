नाशिक

Minister Chhagan Bhujbal: जातनिहाय जनगणनेमुळे न्याय मिळेल : मंत्री छगन भुजबळ; चाळीसगाव येथे फुले स्मारकाचे लोकार्पण

Phule Memorial Inaugurated in Chalisgaon: महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले यांचे कार्य मोठे आहे. चाळीसगावात उभारलेल्या सुंदर स्मारकामुळे प्रेरणादायी वास्तू सर्वांना उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आमदार मंगेश चव्हाण यांचे त्यांनी कौतुक केले.
Updated on

चाळीसगाव (जि. जळगाव): ‘‘देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने घेतलेला जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय सर्व समाजासाठी क्रांतिकारी आहे. जात जनगणनेमुळे वंचित घटकाला न्याय मिळणार आहे,’’ असे प्रतिपादन अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले आहे.

