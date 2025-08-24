Minister Chhagan Bhujbal: जातनिहाय जनगणनेमुळे न्याय मिळेल : मंत्री छगन भुजबळ; चाळीसगाव येथे फुले स्मारकाचे लोकार्पण

चाळीसगाव (जि. जळगाव): ‘‘देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने घेतलेला जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय सर्व समाजासाठी क्रांतिकारी आहे. जात जनगणनेमुळे वंचित घटकाला न्याय मिळणार आहे,’’ असे प्रतिपादन अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले आहे..Satara Soldier Martyred: 'साताऱ्यातील जवान देवदास रजपूत यांना वीरमरण'; राजस्थानमधील नासेराबादला सेवा बजावत होते अन् हृदयविकाराचा त्रास.शहरात आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांच्या स्मारकाच्या लोकार्पणप्रसंगी ते बोलत होते. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन अध्यक्षस्थानी होते. खासदार स्मिता वाघ, विधानपरिषदेचे आमदार योगेश टिळेकर, माजी आमदार प्रा. साहेबराव घोडे आदी उपस्थित होते..मंत्री भुजबळ म्हणाले, की महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले यांचे कार्य मोठे आहे. चाळीसगावात उभारलेल्या सुंदर स्मारकामुळे प्रेरणादायी वास्तू सर्वांना उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आमदार मंगेश चव्हाण यांचे त्यांनी कौतुक केले. या स्मारकाच्या स्वच्छतेची जबाबदारी सर्व समाजाची असून, त्याची काळजी घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले..मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, की योग्य नेतृत्व, ठाम भूमिका आणि सकारात्मक शासन असेल, तर अशक्य काहीच नाही. महापुरुषांचे केवळ स्मारक उभारून, जयंती साजरी करून चालणार नाही, तर त्यांचे विचार आत्मसात करावेत. जयंती उत्सव धांगडधिंगा करून नाही, तर विचारांची देवाणघेवाण करून साजरे करावेत. भारत जगातील सर्वांत तरुण देश आहे. .CM Devendra Fadnavis: राज्यातील ३,५०० गावे ‘इंटेलिजंट’ करणार: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; नागपुरातील सातनवरी येथे पहिला प्रयोग.आपल्या देशाला महाशक्ती बनवायचे असेल, तर तरुणांनी व्यसनाधीनतेपासून दूर राहून अशा स्मारकांच्या माध्यमातून प्रेरणा घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. आमदार योगेश टिळेकर यांनी गेल्या ५० वर्षांपासूनची मागणी असताना, ती आमदार मंगेश चव्हाण यांनी पूर्ण केल्याचे सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.