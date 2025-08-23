Chhagan Bhujbal : नाशिकला शिक्षणाचे हब बनवण्यासाठी प्रयत्न करा ;मंत्री छगन भुजबळ यांचे आवाहन

नाशिक: सगळीकडे मोठ्या प्रमाणात नवतंत्रज्ञानाकडे वाटचाल सुरू आहे. यात आपल्यालादेखील उतरावे लागेल. स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत, यासाठी शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही. नाशिक हे शिक्षणाचे हब निर्माण व्हायला हवे, कर्मवीरांच्या मोठेपणामुळे के. के. वाघसारख्या इतर शिक्षण संस्था उभा राहिल्या. .कर्मवीरांनी लावलेल्या रोपट्याचे ५५ वर्षांत वटवृक्षात निर्माण झाले आहे. संस्था विद्यार्थ्यांना ज्ञान देण्याबरोबरच जबाबदार नागरिक घडविण्याचे काम करत असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले..के. के. वाघ शिक्षण संस्थेतर्फे आयोजित सत्कार, मार्गदर्शन कार्यक्रमात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी आमदार दिलीप बनकर होते. याप्रसंगी माजी आमदार नानासाहेब बोरस्ते, नाना महाले, लासलगाव बाजार समितीचे सभापती डी. के. जगताप, वामन खोसकर, चांगदेवराव होळकर, अजिंक्य वाघ, विलास टर्ले, धनंजय होळकर, सुरेश शेटे, सुरेश भोज आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते. .ऑनलाइन माध्यमातून राज्यातील अभियांत्रिकी, तंत्रनिकेतन व कृषी महाविद्यालयाचे संस्थाचालक व प्राचार्य व पदाधिकारी तसेच शैक्षणिक, सहकार, राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील नऊशेहून अधिक मान्यवर उपस्थित होते. प्रास्ताविक प्राचार्य डॉ. के. एन. नांदूरकर यांनी केले. प्राचार्य डॉ. भूषण कर्डिले यांनी पाहुण्यांचा परिचय केला. संस्थेचे अध्यक्ष समीर वाघ यांनी कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष व उपस्थितांचा सत्कार केला. .Education Department : शिक्षक पुरस्काराबाबत उदासीनता; १० तालुक्यांतून केवळ दोन-दोनच प्रस्ताव.कर्मवीर काकासाहेब वाघ यांच्यानंतर कै. बाळासाहेब वाघ यांनी आदर्शवत काम केलेले आहे. तसेच आजचे सत्कारमूर्ती मंत्री भुजबळ यांनी जिल्ह्यात विकासाची गंगा निर्माण केल्याचे सांगून सरकारमध्ये मार्गदर्शक म्हणून काम करत असल्याचे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून आमदार दिलीप बनकर यांनी सांगितले. स्वाती पवार यांनी सूत्रसंचालन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.