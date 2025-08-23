नाशिक

Chhagan Bhujbal : नाशिकला शिक्षणाचे हब बनवण्यासाठी प्रयत्न करा ;मंत्री छगन भुजबळ यांचे आवाहन

Importance of Education in Coping with Modern Competition : नाशिक येथे के. के. वाघ शिक्षण संस्थेतर्फे आयोजित कार्यक्रमात बोलताना अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाशिकला शिक्षणाचे केंद्र बनवण्यावर भर दिला.
Chhagan Bhujbal
Chhagan Bhujbalsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: सगळीकडे मोठ्या प्रमाणात नवतंत्रज्ञानाकडे वाटचाल सुरू आहे. यात आपल्यालादेखील उतरावे लागेल. स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत, यासाठी शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही. नाशिक हे शिक्षणाचे हब निर्माण व्हायला हवे, कर्मवीरांच्या मोठेपणामुळे के. के. वाघसारख्या इतर शिक्षण संस्था उभा राहिल्या.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
education
legacy
College
chhagan bhujbal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com