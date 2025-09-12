नाशिक

Chhagan Bhujbal: ''मराठ्यांना EWS अन् SEBC आरक्षण नकोय का? उत्तर द्या'' छगन भुजबळांचा समाजाला प्रश्न

Chhagan Bhujbal Questions Maratha Community's Demand for OBC Reservation: मंत्री भुजबळ यांनी मराठा समाजातील माजी मुख्यमंत्री, खासदार, आमदार यासारख्या सुशिक्षित नेत्यांकडून उत्तराची अपेक्षा केली आहे.
Chhagan Bhujbal
Chhagan Bhujbalsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: ‘‘ मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास (ईडब्ल्यूएस) प्रवर्गातील दहा टक्के, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गाचे (एसईबीसी) दहा टक्के आणि खुल्या प्रवर्गातील ५० टक्के आरक्षण नको आहे का?’’ असा प्रश्‍न राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी आज उपस्थित केला आहे. नाशिकमध्ये शुक्रवारी (ता.१२) त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.

Maratha Reservation
EWS
chhagan bhujbal

