नाशिक

Nashik Municipal Corporation : 'लोकांच्या असंतोषाची परीक्षा पाहू नका, इतिहास आपल्या समोर आहे'; मंत्री छगन भुजबळ यांनी कोणावर साधला निशाणा?

Chhagan Bhujbal on Nashik road potholes : नाशिकमधील रस्त्यांवरील खड्डे, वाढते अपघात आणि प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत महापालिका प्रशासनाला तातडीने जबाबदारी स्वीकारण्याचा इशारा दिला.
Chhagan Bhujbal on Nashik road potholes

Chhagan Bhujbal on Nashik road potholes

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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नाशिक : शहरात रस्त्यांवर पडलेले खड्डे, खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात व मृत्यू या सर्व प्रकारच्या हलगर्जीला महापालिका आयुक्त व प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार जबाबदार असून, लोकांच्या मनस्तापाची दखल घेतली नाही किंवा अपघातग्रस्तांचे कुटुंब थेट महापालिका मुख्यालयात येत असेल, त्यांना प्रतिसाद मिळाला पाहिजे. लोकांच्या असंतोषाची परीक्षा पाहू नका, इतिहास आपल्या समोर (Nashik Municipal Corporation road pothole controversy) आहे, असा थेट हल्लाबोल अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केला.

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