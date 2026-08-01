Nashik Municipal Corporation : 'लोकांच्या असंतोषाची परीक्षा पाहू नका, इतिहास आपल्या समोर आहे'; मंत्री छगन भुजबळ यांनी कोणावर साधला निशाणा?

नाशिक : शहरात रस्त्यांवर पडलेले खड्डे, खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात व मृत्यू या सर्व प्रकारच्या हलगर्जीला महापालिका आयुक्त व प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार जबाबदार असून, लोकांच्या मनस्तापाची दखल घेतली नाही किंवा अपघातग्रस्तांचे कुटुंब थेट महापालिका मुख्यालयात येत असेल, त्यांना प्रतिसाद मिळाला पाहिजे. लोकांच्या असंतोषाची परीक्षा पाहू नका, इतिहास आपल्या समोर (Nashik Municipal Corporation road pothole controversy) आहे, असा थेट हल्लाबोल अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केला..गेल्या काही दिवसांत शहरातील खड्ड्यांवरून रान पेटले आहे. प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांकडून दखल घेतली जात नाही. नगरसेवक ओरड करूनही प्रतिसाद मिळत नाही. त्यात होणारे अपघात व अपघातांमुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली. सिंहस्थ कुंभमेळ्याची जबाबदारी मंत्री म्हणून गिरीश महाजन व विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांची आहे. त्यांनी लक्ष दिले पाहिजे..कारवाईचे अधिकार असलेले अधिकारी जर डोळे बंद करून बसले असतील तर कारवाई कशी होणार, असा सवाल उपस्थित करीत भुजबळ यांनी, महाजन यांनी विशेष लक्ष घालण्याची मागणी केली. कार्यालयांमध्ये बसण्यासाठी अधिकारी नाहीत. कामांचे कंत्राट दिले अन मोकळे झाले, असे चालणार नाही. कंत्राटदार व कंपन्या काय करीत आहेत? एका बाजूला जर रस्ता खोदला असेल तर दुसऱ्या बाजूला खड्डेविरहीत रस्ते हवेत. तसे नसेल तर त्याच्याकडून काम करून घेतले पाहिजे..Sangli Kolhapur Flood Risk : कर्नाटकची मुजोरी अन् सांगली-कोल्हापूरला पुराचा धोका! आलमट्टी धरणाच्या पाणीसाठ्यावरून 'इरिगेशन फेडरेशन'चा इशारा.जबाबदारी आयुक्तांचीचमीही मुंबईचा दोनदा महापौर होतो. त्यामुळे महापालिकेचा कारभार मला माहीत आहे. शेवटी जबाबदारी ही महापालिकेचीच आहे. जबाबदारी ढकलण्यात अर्थ नाही. माझे काम नाही, असे म्हणून चालणार नाही. आयुक्तांना जबाबदारी घ्यावीच लागेल. एक वीट इकडची तिकडे करायची असेल तर महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागते. रस्त्यांची दुर्दशा होत असेल तर ठेकेदारांना विचारणा व्हायला पाहिजे. असंतोषाची वाट पाहू नका, इतिहास सर्वांसमोर असल्याचे आपण पाहत आहोत. आयुक्त, महापौर, उपमहापौर व अन्य अधिकारी यांच्याकडे अधिकार असतात. कुंभमेळा आयुक्त व महापालिका आयुक्तांकडे अंमलबजावणीचे अधिकार आहेत. नगरसेवक, पदाधिकारी फक्त चर्चा करणार. शेवटी अंमलबजावणी आयुक्तांनाच करावी लागणार असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले..Ichalkaranji Municipal Commissioner : इचलकरंजीत आयुक्तांच्या बदलीवरून संघर्ष; भाजपमधील आवाडे-हाळवणकर गटात वाद पेटण्याची चिन्हे, CM फडणवीसांची मागितली वेळ.भुजबळांचे मुंढेंना समर्थनराज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाकडून शाळांच्या बाहेर जंक फूड विक्रीला बंदी घालण्यात आली आहे. त्यावर बोलताना भुजबळ यांनी या विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे समर्थन केले. या विभागाला बऱ्याच वर्षांनी जाग आल्यासारखे वाटते. मुंढे असे एकमेव अधिकारी आहेत. अनेकांना त्यांच्या कामाची पद्धत रुचणार नाही; परंतु ते चांगले काम करीत आहेत. त्यांना पाठिंबा मिळाला पाहिजे, माझा पूर्णपणे पाठिंबा आहे. ते चुकत असतील तर सांगावे. त्यांच्या चांगल्या कामामुळे काही विशिष्ट लॉबी सक्रिय झाल्याचा आरोप भुजबळ यांनी केला..नाशिकचे नाव खराब करणारे प्रकार घडत आहेत, याचे मला दुःख होत आहे. सुंदर नाशिकमध्ये विकासाच्या नावाखाली जे काही चालले आहे, ते अतिशय निषेधार्ह आहे.-छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.