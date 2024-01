Nashik ZP News : कामे उरकण्यासाठी जिल्हा परिषद सरसावली; निधी वेळात खर्च करण्याचे निर्देश

Nashik ZP News : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जिल्हा दौरा, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, पी. एम. जनमन योजनेचा शुभारंभ या कार्यक्रमांची रेलचेल असल्याने जिल्हा परिषद प्रशासन या कामात व्यस्त होती.

हे कार्यक्रम झाल्यानंतर आता लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसहिंता लागण्याची शक्यता लक्षात घेत जिल्हा परिषद प्रशासन कामे वेळात पूर्ण करण्यासाठी सरसावली आहे. (Chief Executive Officer Ashima Mittal statement of instructed system to spend funds in time nashik zp news)