Nashik ZP News : जिल्ह्यातील शाळांमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे पत्राचे वाचन

Nashik ZP News : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शालेय विद्यार्थ्यांसाठी पत्र लिहिले आहे. सदर पत्र जिल्ह्यातील शाळांमध्ये पोचले असून, या पत्राचे विद्यार्थी, पालक, गावातील सरपंच, शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य, अंगणवाडी सेविका, शिक्षक, लोकप्रतिनिधी यांनी वाचन करावे. (Reading of Chief Minister's letter in schools of district nashik zp news)