नाशिक

Nashik District Court : नाशिक जिल्हा न्यायालयाचे भव्य उद्घाटन सरन्यायाधीश गवईंच्या हस्ते!

Arrival of Chief Justice Bhushan Gavai at Nashik Airport : भूषण गवई यांचे शुक्रवारी सायंकाळी पाचला ओझर विमानतळावर आगमन झाले. शनिवारी जिल्‍हा न्‍यायालयाच्‍या इमारतीच्‍या उद्‌घाटनासह इतर विविध कार्यक्रमांना ते उपस्‍थित राहणार आहेत.
Bhushan Gavai

Bhushan Gavai

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे शुक्रवारी (ता. २६) सायंकाळी पाचला ओझर विमानतळावर आगमन झाले. शनिवारी (ता. २७) जिल्‍हा न्‍यायालयाच्‍या इमारतीच्‍या उद्‌घाटनासह इतर विविध कार्यक्रमांना ते उपस्‍थित राहणार आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
NCP
Inauguration
Chief Justice
Airport
Ozar
narhari zirwal
District court
Manikrao Kokate
law
judiciary
Chhagan Bhujbal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com