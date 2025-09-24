Child Marriage : नाशिकमध्ये बालविवाह रोखण्यासाठी कृती समितीचा आराखडा तयार

नाशिक: बालविवाहाविषयी जाणीव व जागृती करण्यासाठी तसेच बालविवाह प्रतिबंधासाठी जिल्हा कृती समितीने आराखडा तयार केला आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृतीसह आवश्यक उपाययोजना राबवाव्यात, अशा सूचना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी केल्या. तसेच, गर्भलिंग निदानास पायबंद घालण्यासाठी सोनोग्राफी सेंटर्सची नियमित तपासणीचे निर्देशही त्यांनी दिले..जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी (ता. २३) आयोजित ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ योजना जिल्हास्तरीय कृती समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुनील दुसाने, महापालिकेचे उपायुक्त नितीन नेर, मालेगाव महापालिकेच्या उपायुक्त पल्लवी शिरसाट, बालविकास प्रकल्प अधिकारी स्वाती कलाल यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते..ओमकार पवार म्हणाले, की शहरासह आदिवासीबहुल तालुक्यांत बालविवाह रोखण्यासाठी जनजागृती होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पंचायत समिती, शिक्षण, आयसीडीएस, आरोग्य विभाग आणि जिल्हा महिला व बालविकास विभागांमार्फत परस्पर समन्वयातून जनजागृतीपर कार्यक्रमांची आखणी करावी. त्यात गावांमध्ये ग्रामपंचायतस्तरावर बालक-पालकांशी संवादपर जनजागृती करण्यात यावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या..जिल्ह्याचे सद्यस्थितीतील लिंगगुणोत्तर प्रमाण लक्षात घेता गर्भलिंग निदानास पायबंद घालावा. त्यासाठी सोनोग्राफी सेंटरची नियमित तपासणी करावी. मुलींचा जन्मदर वाढविण्याच्या दृष्टीने आरोग्य यंत्रणेने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. ग्रामीण भागात मुलींच्या शिक्षणास अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी जनजागृती करावी, असेही निर्देश पवार यांनी दिले. ॲड. शेपाळ यांनी गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत जिल्ह्यातील कामकाज व केलेल्या कारवाईबाबतची माहिती दिली..Swami Chaitanyananda: पंधरा मुलींचा विनयभंग; स्वामी चैतन्यानंद फरार, आश्रमात व्हायचे काळे कारनामे....तर बालविवाहाचे प्रमाण कमी : पवारबालविवाह प्रवृत्तीला आळा घालण्याच्या दृष्टीने पथनाट्य, पोस्टर, पालकांचे व मुलींचे समुपदेशन करण्यात यावे, बसस्थानकांवर प्रबोधनपर जिंगल्सच्या प्रसारणाला प्राधान्य देण्यात यावे, तसेच बालविवाह रोखण्यासाठी लॉन्स असोसिएशन आणि विवाह सेवा पुरवठादारांच्या सहकार्यातून नियोजित वधू व वरांचे जन्मदाखले, आधारकार्ड यांची तपासणी सक्तीची केल्यास बालविवाहाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत मिळेल, असा विश्वास ओमकार पवार यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.