नाशिक

Nashik News : 'वंशाचा दिवा' नको, 'लेक' हवी; नाशिक जिल्ह्यात पेठ तालुक्याचा आदर्श, १ हजार मुलांमागे १०४८ मुली

Tribal Peth Records Highest Girl Child Birth Rate in Nashik : नाशिक जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील मुलींच्या जन्मदराचे आकडेवारी विश्लेषण करताना आदिवासीबहुल पेठ तालुक्यात मुलींचा जन्मदर सर्वाधिक, तर औद्योगिक सिन्नरमध्ये नीचांकी असल्याचे दिसून आले.
नाशिक: कच्चे रस्‍ते, मोडकी-तोडकी कौलारू घरे... जेमतेम शैक्षणिक व आरोग्‍य सुविधा.. पाणीटंचाई, भौतिक सुविधांचा पूर्णपणे अभाव... आदिवासीबहुल भागातील हे सामान्‍य चित्र. पण समाजाच्‍या दृष्टीने मागासलेल्‍या या तालुक्‍यांमध्ये २०२५ मध्ये मुलीचा जन्‍मदर सर्वाधिक राहिला. पेठमध्ये एक हजार मुलांमागे एक हजार ४८ मुलींच्‍या जन्‍माची नोंद आहे. तर औद्योगिक वस्ती असलेल्‍या सिन्नरमध्ये नीचांकी ८९३, त्‍याखालोखाल निफाड ९०१ मुलींच्‍या जन्‍माची नोंद आहे.

