तिसऱ्या लाटेची तयारी : नाशिकच्या बिटकोच्या तळघरात बाल उपचारगृह

नाशिक रोड : बिटको कोरोना सेंटरमध्ये (bytco corona center) कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या घटत असल्याचे सकारात्मक चित्र पाहायला मिळत आहे; परंतु तिसरी लाट (third wave) जुलै-ऑगस्टच्या दरम्यान येण्याची शक्यता असल्याने कोरोना सेंटरमध्ये (corona center) तळघरात बालगृह तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आता तळघरात असलेले रुग्ण तेथून हलविण्याचे काम सुरू झाले आहे. पुढील महिन्याच्या अखेर बालगृहे तयार होणार आहेत. (Child treatment center in basement of Bytco hospital)

तिसऱ्या लाटेची तयारी; आगामी महिन्यात परिपूर्ण होणार

मागील दीड महिन्याच्या सरासरीचा विचार केला असता सध्या बाधित रुग्णांची संख्या निम्म्यावर आली आहे. कडक लॉकडाउन आणि नागरिकांमध्ये वाढत असणारी जागरूकता कोरोनाचा आलेख घसरण्याचे मुख्य कारण असावे. शासकीय रुग्णालयानंतर कोरोनाच्या उपचारासाठी बिटको कोरोना सेंटरला सामान्य नागरिक सर्वाधिक पसंती देत आहेत. गोरगरिबांना मोफत उपचार करणे सहज शक्य आहे. सामान्य नागरिकांना खासगी रुग्णालयातील उपचार आर्थिक दृष्टीने परवडणे शक्य नाही. त्यामुळे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत येथे उपचारासाठी गर्दी झाली. येथील बेड क्षमता साडेतीनशेच्या आसपास असताना येथे दररोज साडेसातशेच्या वर रुग्ण उपचार घेत होते. आता कोरोनाचे रुग्ण कमी झाले आहेत. रविवारी (ता. २३) २९७ रुग्ण कोरोना सेंटरमध्ये उपचारार्थ दाखल होते. जिल्ह्यात लॉकडाउनची कडक अंमलबजावणी झाली. त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी मोठी मदत मिळाली. त्याचा सकारात्मक परिणाम म्हणून आज कोरोनाबधितांची संख्या कमी होताना दिसत आहे.

बिटकोत साडेनऊशे खाटा

बिटको रुग्णालयात आता आठशे खाटा आहेत, तसेच स्वामिनारायण मंदिरातर्फे दीडशे खाटा तयार आहेत. तिसरी लाट आली तरी रुग्णांना खाटा कमी पडणार नाहीत, अशी सुविधा येथे झाली आहे. तसेच ऑक्सिजन प्लांट वाढविण्यात येत आहेत. भविष्यात नाशिककरांना चांगले उपचार येथे मिळतील, अशा स्वरूपात बिटको रुग्णालयाची आता वाटचाल सुरू झाली आहे.

