Measles Infection : नाशिकच्या बालकांची तूर्त गोवरमधून सुटका

नाशिक : मुंबई शहरात डोके वर काढलेल्या गोवरने मालेगावमध्येदेखील हाहाकार उडवला आहे. मात्र, मालेगावपासून नजीक असलेल्या नाशिकमध्ये मात्र सध्या तरी गोवरची एकही तक्रार आली नसल्याचे महापालिकेचे प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. राजेंद्र भंडारी यांनी माहिती दिली. गेला सव्वादोन वर्षांपासून कोरोनाचा सामना करणाऱ्या नाशिककरांना या वर्षी कोविडपासून मोठा दिलासा मिळाला आहे. (Children of Nashik now free from Measles Infection Nashik News)

मात्र, कोविडमधून दिलासा मिळाला असला तरी डेंगीने तोंड वर काढले आहे. नुकताच पावसाळा संपल्याने वातावरणातील बदल तसेच घराच्या कानाकोपऱ्यात शिरलेल्या स्वच्छ पाण्यातून डेंगीच्या आळी होत असल्याचे समोर आले आहे. शेजारच्या मुंबईमध्ये गोवर आजाराने मोठ्या प्रमाणात तोंड वर काढले आहे. लहान मुलांना गोवरची लागण होत असल्याने मुंबई महापालिकेसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहरातदेखील गोवरचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे.

महापालिकेचे विविध खासगी रुग्णालयांमध्ये पन्नासहून अधिक गोवरचे रुग्ण दाखल झाले आहेत. मात्र, गोवरची लागण झालेल्या बहुसंख्य रुग्णांनी गोवरची लस घेतली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. याच अनुषंगाने नाशिक महापालिकेत चौकशी केली असता शहरात अद्यापपर्यंत गोवरचा एकही रुग्ण नसल्याचे दिलासादायक बाब समोर आली आहे. मात्र, असे असले तरी नागरिकांनी काळजी घेण्याचे आवाहन महापालिकेकडून करण्यात आले आहे. वातावरण बदलत असल्याने सर्दी- खोकला व तापाच्या रुग्णांमध्ये वाढ झाल्याचे महापालिकेचे वैद्यकीय विभागाकडून सांगण्यात आले.

