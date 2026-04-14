Nashik Crime : महिलेने दिवसाढवळ्या भररस्त्यात तरुणावर कोयत्याने केले सपासप वार; तरुणाची प्रकृती चिंताजनक, हल्लेखोर महिला फरारी

नाशिक - शहराजवळील विल्होळी परिसरात सोमवारी (ता. १३) दुपारी धक्कादायक घटना घडली. एका महिलेने भररस्त्यात दिवसाढवळ्या तरुणावर कोयत्याने सपासप वार करत हत्या करण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेने संपूर्ण परिसरात भीती आणि खळबळ उडाली असून, याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. सूरजकुमार सोळंकी (वय ३८, रा. नानावली) असे जखमी तरुणाचे नाव आहे. त्याच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू असून, प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. .प्राथमिक माहितीनुसार सोमवारी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास सूरजकुमार याचा फोनवर कोणाशीतरी वाद झाला होता. त्यानंतर तो घराबाहेर पडला. कुटुंबीयांनी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्याचा मोबाईल बंद लागत होता. दरम्यान, काही वेळातच सोशल मीडियावर एका हल्ल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि त्यातूनच घटनेची माहिती उघडकीस आली. व्हिडिओमध्ये महिला कोयत्याने तरुणावर वार करत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. तिच्यासोबत आणखी एक संशयित असल्याचाही अंदाज व्यक्त होत आहे..घटनेची माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. त्या वेळी सूरजकुमार रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला आढळून आला. त्याला तत्काळ जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या हल्ल्यामागे आर्थिक वाद असल्याची प्राथमिक चर्चा असली तरी पोलिसांनी अद्याप नेमके कारण स्पष्ट केलेले नाही. मात्र, त्याच्या मोबाईलच्या आधारे सखोल चौकशी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले..पूर्वनियोजित कटाचा संशयहल्ला केल्यानंतर संबंधित महिला आणि तिचा सहकारी संशयित दुचाकीवरून घटनास्थळावरून फरारी झाले. विशेष म्हणजे ओळख पटू नये आणि सीसीटीव्हीत नंबर दिसू नये, यासाठी दुचाकीची नंबरप्लेट कपड्याने झाकण्यात आली होती. या प्रकारावरून हा हल्ला पूर्वनियोजित असल्याचा संशय अधिक बळावला आहे. तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून, पोलिसांकडून संशयिताचा शोध सुरू आहे.