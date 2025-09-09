नाशिक

Nashik Education News : ‘रविवार माझा हक्काचा’: चोळमुखच्या विद्यार्थिनींनी चंद्र-सूर्यग्रहणाचे प्रात्यक्षिक दाखवले

Innovative Science Learning in Rural Ashram School : माध्यमिक आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींनी विज्ञानाच्या विश्वात झेप घेतली आहे. सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, चंद्रग्रहण व सूर्यग्रहण यांचा अभ्यास केवळ पुस्तकी ज्ञानापुरता मर्यादित न ठेवता त्यांनी प्रत्यक्ष नाट्यप्रयोग, आकृती व सादरीकरणातून साकारला.
Ashram School

Ashram School

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक : चोळमुख (ता. पेठ) येथील शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींनी विज्ञानाच्या विश्वात झेप घेतली आहे. सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, चंद्रग्रहण व सूर्यग्रहण यांचा अभ्यास केवळ पुस्तकी ज्ञानापुरता मर्यादित न ठेवता त्यांनी प्रत्यक्ष नाट्यप्रयोग, आकृती व सादरीकरणातून साकारला.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
education
school
student
science
ashram school
aashram school

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com