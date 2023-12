Nashik News: केक, फास्ट फूड सेंटरची तपासणी मोहीम; व्यावसायिकांनी अन्न सुरक्षा कायद्याचे पालन करावे

सातपूर : नाताळ व नववर्षानिमित्त हॉटेल, केक दुकान, फास्ट फूड सेंटर इत्यादी ठिकाणी ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असल्याने ग्राहकांना दर्जेदार अन्न मिळावे, यासाठी अन्न व औषध प्रशासन, नाशिक विभागामार्फत नाशिक विभागात मोठे हॉटेल्स, केक दुकान, केक उत्पादक, फास्ट फूड सेंटर अशा आस्थापनांची तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. (Christmas Festival 2023 cake inspection campaign of fast food centers Professionals should follow Food Safety Act nashik)