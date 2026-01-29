Crime News : नाशिकमध्ये गुंडांचा थरार! सिडकोत किरकोळ वादातून नागरिकावर धारदार शस्त्राने प्राणघातक हल्ला

नवीन नाशिक: सिडको परिसरात काही दिवसांपासून समाजकंटकांनी अक्षरशः दहशत माजवली असून बुधवारी (ता .२८) रात्री हा उन्माद पुन्हा उग्र स्वरूपात समोर आला. खुटवडनगर भागातील जनकनगरी परिसरातील जॉगिंग ट्रॅकजवळ पिक-अप गाडीतून आलेल्या चार ते सहा जणांच्या टोळक्याने किरकोळ वादातून थेट धारदार शस्त्रांचा वापर करत नागरिकावर प्राणघातक हल्ला केला. गर्दीच्या आणि वर्दळीच्या परिसरात निर्भयपणे झालेल्या या हल्ल्याने सिडकोतील कायदा-सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याचे स्पष्ट झाले आहे..या हल्ल्यात गंभीर जखमी किशोर मटाले यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. नागरिक चालण्यासाठी व व्यायामासाठी मोठ्या संख्येने येत असलेल्या जॉगिंग ट्रॅक परिसरात अशी घटना घडणे म्हणजे पोलिस गस्तीवर थेट प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. विशेष म्हणजे याच दिवशी दुपारच्या सुमारास कामटवाडे परिसरातही अल्पवयीन मुलांकडून धारदार शस्त्रांसह दहशत माजविण्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. .यामुळे संपूर्ण सिडको परिसरात गुन्हेगारीचे जाळे वेगाने पसरत असल्याची तीव्र भीती नागरिकांत व्यक्त होत आहे. या घटनेनंतर संतप्त नगरसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांनी रात्री अंबड पोलिस ठाण्यात धाव घेत समाजकंटकांवर तत्काळ कठोर कारवाई, वाढीव पोलिस बंदोबस्त आणि लेखी तक्रारीची ठाम मागणी केली. माहिती मिळताच नगरसेविका सुवर्णा मटाले, साधना मटाले, हर्षदा गायकर, माजी नगरसेवक तानाजी जायभावे व दीपक मटाले यांनीही पोलिस ठाण्यात हजेरी लावून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली..Kolhapur Crime : कोकोपीठच्या नावाखाली चालली होती ड्रग्स तस्करी; कोल्हापुरात ८३ किलो गांजा पकडला.दरम्यान, अंबड पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत हल्ल्यात वापरण्यात आलेले चारचाकी वाहन ताब्यात घेतले असून, चार ते पाच संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. त्यामध्ये काही अल्पवयीनांचा समावेश असल्याची माहिती आहे. उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते. मात्र, अशा घटनांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी केवळ कारवाई नव्हे, तर कायमस्वरूपी कडक पोलिस बंदोबस्त आणि ठोस उपाययोजना आवश्यक असल्याची मागणी आता नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.