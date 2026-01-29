नाशिक

Crime News : नाशिकमध्ये गुंडांचा थरार! सिडकोत किरकोळ वादातून नागरिकावर धारदार शस्त्राने प्राणघातक हल्ला

Violent Attack Near Jogging Track in CIDCO Nashik : नाशिक सिडकोतील जॉगिंग ट्रॅक परिसरात धारदार शस्त्रांनी झालेल्या हल्ल्यानंतर अंबड पोलिसांनी संशयितांना अटक केली असून नागरिकांनी कडक बंदोबस्ताची मागणी केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवीन नाशिक: सिडको परिसरात काही दिवसांपासून समाजकंटकांनी अक्षरशः दहशत माजवली असून बुधवारी (ता .२८) रात्री हा उन्माद पुन्हा उग्र स्वरूपात समोर आला. खुटवडनगर भागातील जनकनगरी परिसरातील जॉगिंग ट्रॅकजवळ पिक-अप गाडीतून आलेल्या चार ते सहा जणांच्या टोळक्याने किरकोळ वादातून थेट धारदार शस्त्रांचा वापर करत नागरिकावर प्राणघातक हल्ला केला. गर्दीच्या आणि वर्दळीच्या परिसरात निर्भयपणे झालेल्या या हल्ल्याने सिडकोतील कायदा-सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

