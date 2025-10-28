scrap shop fire

scrap shop fire

sakal 

नाशिक

Nashik News : प्लास्टिक, कागद, पुठ्ठा खाक! नवीन नाशिकमधील भंगार दुकानाला आग लागल्याने लाखो रुपयांचे नुकसान

Firefighters Rush to Control Blaze at Scrap Shop : नवीन नाशिकमधील सिडको परिसरातील गणेश चौकात महेश भवन शेजारील एका भंगारच्या दुकानाला सोमवारी पहाटे शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली. अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत आग विझवली.
Published on

नवीन नाशिक: सिडको परिसरातील गणेश चौक भागात असणाऱ्या महेश भवन शेजारील एका भंगारच्या दुकानाला सोमवारी (ता. २७) पहाटे पाचला शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली. या आगीत दुकानाचे मोठे नुकसान झाले. सुदैवाने आगीत कुठल्याही प्रकारची जीवितहानी झाली नाही. अग्निशमन दलाच्या सिडको विभागाकडून शर्तीचे प्रयत्न करत विझविण्यात आली.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
fire
Electric Short Circuit
cidco
short circuit fire
Marathi News Esakal
www.esakal.com