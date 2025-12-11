Nashik Municipal Elections : सिडकोतील प्रबळ लढत! महाविकास आघाडीचा बालेकिल्ला झाला महायुतीचा गड; शिंदे गट विरुद्ध भाजप संघर्ष अटळ

आकाश पगार- नवीन नाशिक: सिडको विभागात या प्रभागाचा समावेश असला तरी मुख्यत्वे पश्चिम विभागाशी अधिक जोडला गेला असून, या भागात निवासी व व्यावसायिक क्षेत्राचा वाढता विस्तार लक्षात घेता भविष्यात बिझनेस हब म्हणून नावारूपाला येणारा हा भाग आहे. त्यामुळे या भागात कोण नगरसेवक निवडून येईल, त्यालादेखील महत्त्वाचे स्थान प्राप्त होणार आहे. .एकेकाळी महाविकास आघाडीचा बालेकिल्ला म्हणून या प्रभागाची ओळख होती, परंतु पक्षांतराचे वारे येथे इतके जोरात धडकले, की महायुतीचा बालेकिल्ला झाला आहे. काही प्रमाणात शिवसेनेचा शिंदे गट तर काही प्रमाणात भाजप असे पक्षीय बलाबल या प्रभागात आहे. त्यामुळे खरी लढत महायुतीतील घटक पक्षांमध्येच होणार असल्याचे स्पष्ट दिसते..दुसरीकडे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने देखील एका कोपऱ्यात स्थान टिकवून ठेवले आहे. पक्ष म्हणून स्थान असले तरी अंतर्गत हेवेदाव्यांनी देखील प्रबळ दावेदार पक्षांना पोखरले आहे. या प्रभागात विकासाच्या राजकारणाला महत्त्व आहे. महापालिकेत प्रशासकीय राजवट असली तरी चार वर्षे कामांचा येथे सपाटा होता. रस्ता काँक्रिटीकरण, सीसीटीव्ही बसविणे, रस्त्यावरील दिवाबत्ती आदी महत्त्वाची कामे झाली आहेत. विकास कामे व त्यातील श्रेयवादाच्या गटबाजीच्या मुद्द्यांवरून दोन प्रमुख लढतीत या प्रभागाची निवडणूक गाजण्याची चिन्हे आहेत..प्रभागाच्या महत्त्वाच्या समस्याशिवाजी चौकातील भाजी मंडईचे अतिक्रमणकर्मयोगीनगर, तिडकेनगर कमी दाबाने होणारा पाणीपुरवठाउद्यानांमधील प्रेमयुगुलांचा वाढता वावरहिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे उद्यानाची दुरवस्थामोकाट जनावरे, रस्त्यावर कचऱ्याचे ढीग.प्रभागातील महत्त्वाची विकासकामेनव्याने विकसित कर्मयोगीनगर जलकुंभविविध गटार आणि ड्रेनेजलाइन नूतनीकरणजुने सिडको वंदे मातरम् महापालिका दवाखानालेखानगर भागात रस्त्यांवर आकर्षक स्ट्रीट लाइट, सीसीटीव्हीगोविंदनगर ते सहा नंबर चौक रस्ता काँक्रिटीकरण.उद्याच्या अंकात प्रभाग २५सिडकोतील सर्वाधिक महत्त्वाच्या अशा त्रिमूर्ती चौक, सावतानगर, रायगड चौक, पवननगर परिसरात प्रभाग २९ पासून वेगळा झालेला प्रभाग क्रमांक २५ यंदा महापालिका निवडणुकीत महत्त्वपूर्ण लढतीचा एक भाग ठरणार आहे. गेल्या वर्षीच्या माजी नगरसेवकांपैकी अनेकांनी भाजप पक्षांमध्ये मारलेली उडी या सोबतच अन्य काहींची अप्रत्यक्षरीत्या दर्शवलेली माघार यावरून येथील राजकीय समीकरण तापण्याची मोठी शक्यता आहे..Ichlkaranji Panchaganga Pollution : ‘सांडपाणी नदीत सोडू नका, नाही तर कारवाई!’ इचलकरंजी अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांची कडक तंबी.यंदाचे इच्छुक उमेदवारप्रवीण तिदमे, सागर मोटकरी, कल्पना चुंबळे, तुषार जगताप, सोनल तिदमे, अश्विनी बोरस्ते, कैलास चुंबळे,राहुल गणोरे, शिवानी पांडे, चारूशीला गायकवाड (देशमुख), राजेंद्र महाले, बाळासाहेब गिते, सुनंदा गिते, अमर वझरे, स्वप्नील पांगरे, अक्षदा पांगरे, अक्षय खांडरे, सीमा बडदे, रोहन कानकाटे, प्रशांत कोतकर, संदीप दोंदे, सुवर्णा रणाते, विजय रणाते, यशवंत नेरकर, सुरेखा नेरकर, जगन पाटील, शैलेश साळुंखे, दीपक लांडगे, शितल विसावे, सौरभ खैरनार, अमोल महाले, सतीश रत्नपारखी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.