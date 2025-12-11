नाशिक

Nashik Municipal Elections : सिडकोतील प्रबळ लढत! महाविकास आघाडीचा बालेकिल्ला झाला महायुतीचा गड; शिंदे गट विरुद्ध भाजप संघर्ष अटळ

Ward 29 in CIDCO: A Crucial Political Battleground : नवीन नाशिकच्या सिडको विभागातील प्रभाग २९ मध्ये महायुतीतील शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप यांच्यात तीव्र लढत होणार आहे. या भागात झालेल्या विकासकामांवर श्रेयवादाचा वाद आणि पाणीपुरवठा तसेच भाजी मंडईच्या अतिक्रमणासारख्या समस्यांवर निवडणूक गाजण्याची चिन्हे आहेत.
Municipal Elections

Municipal Elections

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आकाश पगार- नवीन नाशिक: सिडको विभागात या प्रभागाचा समावेश असला तरी मुख्यत्वे पश्‍चिम विभागाशी अधिक जोडला गेला असून, या भागात निवासी व व्यावसायिक क्षेत्राचा वाढता विस्तार लक्षात घेता भविष्यात बिझनेस हब म्हणून नावारूपाला येणारा हा भाग आहे. त्यामुळे या भागात कोण नगरसेवक निवडून येईल, त्यालादेखील महत्त्वाचे स्थान प्राप्त होणार आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
election
administration
cctv
Development
Muncipal corporation
Ward
Nashik Municipal Elections

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com