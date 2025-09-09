नाशिक

Nashik News : 'पाणी वाचवा' मोहीम फक्त कागदावरच? सिडकोतील वारंवार होणाऱ्या जलवाहिनी फुटण्याच्या घटनांवर नागरिकांचा संताप

Citizens’ Anger Over Water Wastage : वारंवार वाहिनी फुटण्याच्या घटनांमुळे पाण्याची मोठ्या प्रमाणात नासाडी होत आहे. या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली.
Water Wastage

Water Wastage

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवीन नाशिक: सिडको परिसरात वारंवार वाहिनी फुटण्याच्या घटनांमुळे पाण्याची मोठ्या प्रमाणात नासाडी होत आहे. या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली. अभियंतानगर परिसरात शनिवारी (ता. ६) सकाळी अशाच प्रकारची घटना घडली. रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी खोदकाम सुरू असताना वाहिनीला धक्का लागून ती फुटली. यामुळे मोठ्या दाबाने पाण्याचे फवारे रस्त्यावर उडू लागले आणि रस्त्यावर पाण्याचे पाट वाहायला लागले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
water
Water supply
cidco
Protest
pipeline

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com