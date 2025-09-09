Nashik News : 'पाणी वाचवा' मोहीम फक्त कागदावरच? सिडकोतील वारंवार होणाऱ्या जलवाहिनी फुटण्याच्या घटनांवर नागरिकांचा संताप

नवीन नाशिक: सिडको परिसरात वारंवार वाहिनी फुटण्याच्या घटनांमुळे पाण्याची मोठ्या प्रमाणात नासाडी होत आहे. या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली. अभियंतानगर परिसरात शनिवारी (ता. ६) सकाळी अशाच प्रकारची घटना घडली. रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी खोदकाम सुरू असताना वाहिनीला धक्का लागून ती फुटली. यामुळे मोठ्या दाबाने पाण्याचे फवारे रस्त्यावर उडू लागले आणि रस्त्यावर पाण्याचे पाट वाहायला लागले..शहराच्या अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या गंभीर असताना, अशा निष्काळजीपणामुळे शेकडो लिटर पाणी वाया जात आहे, ही चिंतेची बाब आहे. नागरिकांनी ही घटना पाहिल्यानंतर बराच वेळ पाणी वाया गेल्याचे निदर्शनास आले. सिडको परिसरात वारंवार जलवाहिनी फुटण्याच्या घटना घडत आहेत. .स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे की, जलवाहिनी फुटल्यानंतर पाणीपुरवठा कर्मचारी वेळेवर दुरुस्तीसाठी येत नाहीत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जाते. प्रशासनाने या गंभीर समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन, निष्काळजी कामांना आळा घालावा, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे..आम्ही रोज पाणीटंचाईमुळे त्रस्त आहोत. पाण्यासाठी अनेकदा टँकरवर अवलंबून राहावे लागते. अशा निष्काळजीपणामुळे पाणी रस्त्यावर वाहताना पाहणे म्हणजे नागरिकांचा अपमानच आहे. प्रशासनाने तातडीने कारवाई करावी.- मनोज पाटील, कामटवाडे.शहरात पाणी वाचवा मोहिमा चालतात; पण प्रत्यक्षात मात्र अशा घटना घडतात. जर वेळेत लक्ष दिले गेले नाही, तर भविष्यात आणखी गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल. दोषी व्यक्तींवर कारवाई होणे गरजेचे आहे.- रेखा शिंदे, डीजीपीनगर.Agriculture News : ‘नाफेड’चा कांदा बाजारात आल्यास ट्रक जाळू; शेतकऱ्यांचा शासनाला थेट इशारा.सिडको परिसरातील अनेक भाग पाणीटंचाई समस्याने ग्रस्त आहेत. बऱ्याचदा निष्काळजीपणामुळे पाइपलाईन फुटतात. पाण्याचा होणारा अपव्यय थांबविणे गरजेचे आहे, अन्यथा सिडकोला पाण्याचे ग्रहण लागण्याची शक्यता आहे.- अनिल अमृतकर, नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.