Nashik CISF : सीआयएसएफच्या सामर्थ्यात मोठी वाढ! ११,७२९ नवीन प्रशिक्षणार्थी कॉन्स्टेबल दलात दाखल; राष्ट्रीय सुरक्षा जबाबदारीसाठी मोठी मदत

नाशिक रोड: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाने (सीआयएसएफ) त्यांच्या क्षमता बांधणीत एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. देशभरातील सहा प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्रांमधून ११ हजार ७२९ नवीन प्रशिक्षित कॉन्स्टेबल/जीडी भरती त्यांच्या ऑपरेशनल फोल्डमध्ये सामील होत आहेत. या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या भरतीमुळे दलाच्या एकूण ऑपरेशनल ताकदीत सुमारे आठ टक्के वाढ होणार आहे. जी दलाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठ्या विस्तारांपैकी एक आहे..नुकताच पासिंग आउटपरेड बारवाहा (मध्य प्रदेश), देवली (राजस्थान), बेहरोर (राजस्थान), ठक्कोलम (तमिळनाडू), भिलाई (छत्तीसगड) आणि मुंडाली (ओडिशा) येथे आयोजित करण्यात आली होती. यात नाशिक रोड येथील केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे जवानही सहभागी झाले होते..हा निर्णय मंत्रालयाने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलासाठी २.२ लाख कर्मचाऱ्यांची वाढीव मर्यादा मंजूर केल्यानंतर लवकरच घेण्यात आला आहे. यामुळे दलाला वाढत्या राष्ट्रीय सुरक्षा जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यास मदत होईल. विमानतळ, बंदरे, अणुऊर्जा प्रकल्प, अंतराळ सुविधा, मेट्रो नेटवर्क, स्टील प्लांट आणि उच्च-धोकादायक प्रदेशांमध्ये असलेल्या युनिट्ससह ३६० हून अधिक महत्त्वाच्या आस्थापनांना सुरक्षा पुरविणाऱ्या सीआयएसएफला या वाढीमुळे मोठा ऑपरेशनल बूस्ट मिळणार आहे. .जेवार विमानतळ, नवी मुंबई विमानतळ, भाक्रा धरण आणि इतर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसारख्या सीआयएसएफच्या सुरक्षा कवचात नुकत्याच समाविष्ट केलेल्या अनेक नवीन आणि उच्च-महत्त्वाच्या आस्थापनांमध्ये मनुष्यबळाची गरज पूर्ण करण्यात ही नवीन भर महत्त्वाची भूमिका बजावेल..नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ऑपरेशनल गरजांवर आधारित धोरणात्मक मनुष्यबळ वितरणातून काळजीपूर्वक केली गेली आहे. जम्मू-काश्मीर आणि एलडब्ल्यूई क्षेत्रे, तसेच विमानतळ आणि डीएमआरसी क्षेत्रांसारख्या सुरक्षा संवेदनशील युनिट्समधील जवळजवळ ९० टक्के मनुष्यबळाची आवश्यकता या नवीन पोस्टिंगद्वारे पूर्ण केली गेली आहे..१,८९६ महिला कर्मचारी११ हजार ७२९ भरतींपैकी एक हजार ८९६ महिला कर्मचारी आहेत, ही एक लक्षणीय वाढ आहे. ऑपरेशनल प्राधान्यक्रम आणि विद्यमान रिक्त पदे लक्षात घेऊन, त्यापैकी बहुतेकांना विमानतळ आणि डीएमआरसी युनिट्समध्ये नियुक्त केले जात आहे. जिथे महिला सुरक्षा तपासणी आणि प्रवाशांच्या हाताळणीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात..