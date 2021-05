लसीकरण नोंदणीचा आनंद औटघटकेचा; अनेकांकडून मनस्‍ताप व्‍यक्‍त

नाशिक : कोरोना महामारीच्या वाढत्‍या प्रादुर्भावाने सर्वांनीच धसका घेतला आहे. लवकर लसीकरण (Vaccination) करून घेण्यावर भर दिला जात आहे. १८ ते ४४ वयोगटातील व्‍यक्‍तींकडून ऑनलाइन नोंदणी (Online Booking) करत लसीकरणाची वेळ नोंदविताना दमछाक होत आहे. बुकिंग रद्द झाल्‍याचा संदेश अनेकांना प्राप्त होत असल्‍याने लसीकरण नोंदणीचा आनंद औटघटकेचा ठरत आहे. दरम्‍यान, या प्रकारामुळे अनेकांकडून मनस्‍ताप व्‍यक्‍त होत आहे. (Citizens are getting frustrated while booking vaccinations Slot online)

१ मेपासून १८ ते ४४ वयोगटातील व्‍यक्तींसाठीही कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा विस्‍तार केला आहे. परंतु लाभार्थ्यांच्‍या तुलनेत लसींचा साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्‍ध नसल्‍याने सर्वच वयोगटातील व्‍यक्‍तींना मनस्‍तापाला सामोरे जावे लागत आहे. १८ ते ४४ वयोगटातील व्‍यक्‍तींना लसीकरण मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी को-विन ॲप किंवा पोर्टल, तसेच आरोग्‍य सेतू व उमंग ॲपद्वारे नोंदणी करायची आहे. यानंतर सोयीची तारीख व वेळेची बुकिंग (अपॉइंटमेंट) घेणे बंधनकारक आहे. लसीकरणास इच्‍छुक असलेल्‍यांची संख्या मोठी असल्‍याने संकेतस्‍थळावरील केंद्रांसाठीची बुकिंग काही मिनिटांमध्ये फु‍ल होऊन जात आहे. मोठे कष्ट घेऊन काहींना बुकिंग मिळत असल्‍याने त्‍यांच्‍याकडून आनंद व्‍यक्‍त होतो. परंतु हा आनंद औटघटकेचाच ठरत असल्‍याची सध्याची परिस्‍थिती आहे. अनेक लाभार्थ्यांना त्‍यांचे बुकिंग रद्द झाल्‍याचे संदेश प्राप्त होऊ लागले आहेत.

पंधरा दिवसांनंतरचेही बुकिंग रद्द

तांत्रिक कारणांमुळे अलीकडील काही दिवसांचे बुकिंग रद्द झाले असते, तर समजण्यासारखी गोष्ट होती. परंतु अवघ्या दोन-चार दिवसांचे नव्‍हे, तर मेअखेरीस केलेल्‍या व्‍यक्‍तींनाही त्‍यांचे बुकिंग रद्द झाल्‍याने आश्र्चर्य व निराशा व्‍यक्‍त केली जात आहे. लसीकरणासाठी स्‍लॉट मिळविण्यासाठी दमछाक करावी लागते, त्यातच असे रद्द होत असेल तर प्रक्रिया राबविण्यात अर्थ काय राहिला, असा प्रश्‍न उपस्‍थित होत आहे.

