Nashik Traffic Problem : दहाव्या मेल वाहतूक कोंडी कधी मिटणार? महामार्गावरील कंटेनर वाहतूकमुळे जाम

सुदर्शन सारडा : सकाळ वृत्तसेवा

Nashik Traffic Problem : येथील मुंबई-आग्रा महामार्गावरील दहावा मैलवर रोज सायंकाळी होणाऱ्या वाहतूक कोंडीने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. येथे उड्डाणपूल होण्याचे मुहूर्त कधी पूर्ण होणार, असा सवाल वाहनधारकांनी पडला आहे.

मुंबई-आग्रा महामार्ग सर्वांत वर्दळीचा मार्ग असून, देशभरात वाहतूक येथून जाते.